am 30.01.2024 - 14:55 Uhr

"Das Supertalent"-Executive-Producer Stefan Sprenger hatte vergangene Woche im DWDL-Interview schon vorgewarnt, als er eine "breite Range an beeindruckenden Darbietungen" auf der Showbühne ankündigte und sagte, dass auch solche dabei wären, "die vielleicht in einigen Augen auch mal die Grenzen der Unterhaltung sprengen". Passiert ist das im Falle einer Frau aus Australien, die auf der Bühne ihre Blöckflöte in ihre Vagina einführte und dann einige Töne spielte.

Das werde "mit Sicherheit" auch schon von Zuschauern ab zwölf so rezipiert. Die Reaktion des Studiopublikums, die als angewidert und entsetzt beschrieben wird, fördere keine Nachahmung. So sieht die NLM den Auftritt allenfalls als Geschmacklos an. Es sei aber nicht Aufgabe der Medienaufsicht, Geschmacklosigkeiten zu sanktionieren.