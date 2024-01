Noch im ersten Halbjahr 2024 will die Deutsche Fußball Liga (DFL) die nationalen Medienrechte an der ersten und zweiten Bundesliga für den Zeitraum von Sommer 2025 bis Sommer 2029 vergeben. Interessierte Unternehmen können sich für den Vergabeprozess bereits seit einigen Wochen anmelden. Nun hat das Kartellamt grünes Licht für das von der DFL gewünschte Vermarktungsmodell gegeben. In einem weiteren Schritt erhalten am Verfahren beteiligte Unternehmen nun die Möglichkeit, zur Bewertung der Behörde Stellung zu nehmen. Und diese Bewertung sieht wie von der Fußballliga gewünscht vor, dass die so genannte "No-Single-Buyer-Rule" nicht mehr zum Einsatz kommt.

DFL schnürt extrem großes Einzelspielpaket

Unberührt bleiben in der nun anstehenden Ausschreibung das Konferenz-Paket und das "Topspiel-Paket". Neu ist, dass nun die Einzelspiele am Samstagnachmittag in ein Paket mit den Freitagsspielen rutschen. Somit entsteht ein relativ großes Einzelspielpaket. In einem weiteren Paket sind alle Spiele am Sonntag gebündelt. Die Samstagnachmittagspiele können im Free-TV entweder wie bisher ab 18:30 Uhr in Highlight-Form aufbereitet werden oder aber, wenn ein solches Modell zum Tragen kommt, erst ab 19:15 Uhr. Sollte die spätere Uhrzeit zum Tragen kommen, könnte der Erwerber mit Sendungsende seine Highlight-Sendung über eine Mediathek verbreiten.