am 31.01.2024 - 13:40 Uhr

In den vergangenen Monaten hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) ihre Rechteausschreibung für den Zyklus 2025 bis 2029 vorbereitet – und dabei ganz offenbar auch ganz genau zugehört, was sich die Übertragungspartner wünschen. Sowohl von DAZN als auch von Sky ging es dabei immer wieder um Forderungen nach breiteren Zugangsmöglichkeiten zu den Stars. Beispielhaft nannte Sky-Sportvorstand Charly Classen etwa "Kameras im Mannschaftsbus". "Die Formel 1 ist da durchaus ein Vorbild. Wir müssen es schaffen, den Sportfan näher an seine Idole zu bringen", sagte der Medienmanager im Interview mit DWDL.de.

Interessant ist auch der Punkt, den die Liga "Flexiblere Auswertungs- und Refinanzierungsmöglichkeiten" nennt. Aktuell ist sehr strikt geregelt, wie viele Spiele ein Rechteinhaber sublizensieren darf. Jetzt sollen diese Möglichkeiten "erweitert" werden, sodass Pay-Kooperationen, Sublizenzierungen oder auch "Free Trial"-Partnerschaften denkbar sind. Vor dem Hintergrund, dass RTL und Sky im Dezember angekündigt haben, fortan Content untereinander austauschen zu wollen, ist dieses Recht sicher alles andere als unwesentlich. Dazu passt auch, dass das Kartellamt erlaubt hat, dass ein Bezahlsender wieder alle Spiele exklusiv erwirbt.