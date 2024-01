Vox hat die neue Staffel von "Kitchen Impossible" in Aussicht gestellt. Die acht Folgen der insgesamt neunten Staffel sind ab dem 25. Februar wie gehabt immer sonntags ab 20:15 Uhr zu sehen. Das Kochduell, in dem Tim Mälzer und seine Konkurrenten lokale Spezialitäten nachkochen, führt die Beteiligten dieses Mal unter anderem nach Wales, Portugal, Kenia, Südafrika und Japan. Zum Auftakt kocht Tim Mälzer gegen Richard Rauch.

Doch das wird bei der kommenden Staffel nicht alles sein, Vox hat nämlich drei Specials angekündigt. In der Baltic-Edition am 24. März geht es für Mälzer und seinen Kontrahenten Matthias Diether nach Estland, Lettland und Litauen. In der Hamburg-Edition am 7. April kocht Mälzer gemeinsam mit Edi Frauneder in der Hansestadt. Und zum Abschluss kommt es in der Best Friends-Edition am 21. April mit Juan Amador und Lukas Mraz zu einem dreifachen Duell.

Das von Potatohead Pictures, einer gemeinsamen Produktionsfirma von Tim Mälzer und EndemolShine Germany, produzierte "Kitchen Impossible" ist nach wie vor ein schöner und verlässlicher Quoten-Erfolg für Vox am hart umkämpften Sonntagabend. Im vergangenen Jahr lag der durchschnittliche Marktanteil in der klassischen Zielgruppe erneut bei mehr als 10 Prozent, in der Spitze wurden 11,6 Prozent (vorläufig gewichtete) gemessen. Weitere Profi-Köche, auf die Tim Mälzer in diesem Jahr trifft, sind Jörg Bachmeier, Stefan Wiesner, Anton Schmaus, Alexander Herrmann und Tobias Bätz.

Am Sonntag wird es ab dem 25. Februar aber auch fernab der Primetime zu Veränderungen kommen. So hat Vox nun angekündigt, am Vorabend um 18:10 und 19:10 Uhr jeweils die neuen Staffeln von "Einmal Camping, immer Camping" und "Ab ins Beet" zu zeigen. Das Camping-Format kehrt mit neun Folgen ins Programm zurück, bei der Garten-Dokusoap sind es sogar 16 frische Ausgaben.