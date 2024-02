am 01.02.2024 - 10:12 Uhr

Kabel Eins hat neue Folgen seiner Dokusoap "Willkommen bei den Reimanns" angekündigt. Die neue Staffel ist ab dem 18. Februar wie gehabt immer sonntags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. In den frischen Ausgaben geht es unter anderem um einen gebrauchten Schulbus, den Konny gekauft hat und den er zu einem Wohnmobil umbauen will. Dafür muss das Fahrzeug aber erst einmal mehrere tausend Kilometer quer durch die USA bis zum Hafen in San Diego gefahren werden.

Nach ihrem Abschied von RTLzwei sind die Reimanns nun schon seit 2022 bei Kabel Eins zu Hause. Die letzte Herbst-Staffel zeigte man später als sonst, sie lief bis Mitte Dezember. Daher ist die Wartezeit bis zu den neuen Ausgaben nun besonders kurz. Beim Sender hofft man derweil auf steigende Quoten, zuletzt zeigte der Trend nach unten. Die fünf im November und Dezember gezeigten Ausgaben erreichten durchschnittlich 4,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, das war der schwächste Wert, den das Format bislang beim Sender eingefahren hat.