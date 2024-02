Wenn im Juli und August in Paris die Olympischen Sommerspiele stattfinden, wird auch Eurosport wieder mit dabei sein. Angesichts des Austragungsortes und der nicht vorhandenen Zeitverschiebung kann man sich wohl auch wieder auf steigende Reichweiten einstellen. Auf der SpoBis-Messe in Hamburg hat Eurosport nun einen ersten Einblick in seine Olympia-Pläne gegeben. So ist nun beispielsweise klar, dass Fabian Hambüchen während der Olympia-Zeit wieder sehr präsent beim Sender sein wird.

Der ehemalige Profi-Kunstturner wird als TV-Reporter täglich aus dem Deutschen Haus sowie aus der Fan Zone berichten. Eurosport will, wenn die Spiele losgegangen sind, täglich aus dem Deutschen Haus senden - so wie es zuletzt bei den Winterspielen 2018 möglich war. Außerdem will man in einer Olympiashow auf die großen Highlights der Spiele, sowohl aus deutscher Sicht als auch insgesamt, zurückblicken. Wie genau diese Show aussehen und wann sie ausgestrahlt wird, ist aber noch unklar.

"Das Deutsche Haus war für mich schon als Athlet immer ein magischer Ort. Ich freue mich darauf, für Eurosport die besondere Atmosphäre und die Emotionen aus dem Deutschen Haus direkt in die Wohnzimmer der Fans zu tragen", sagt Fabian Hambüchen, der bereits seit 2018 als Reporter für Eurosport im Einsatz ist. "Ich habe immer noch einen besonderen Draht zu den Athlet:innen und sie auch zu mir. Ich kann mich sehr gut in ihre Gefühlslage hineinversetzen – ob nach einem Sieg, aber auch nach einer Niederlage. Das schätzen die Sportler:innen und so entwickeln sich meist sehr persönliche Gespräche auf Augenhöhe."

Jochen Gundel, Director Sport bei Warner Bros. Discovery in Deutschland, ergänzt: "Das Deutsche Haus ist der Magnet der deutschen Olympiafamilie und für die vielen Athlet:innen mit der emotionale Höhepunkt ihrer Olympiareise. Nach PyeongChang sind wir erneut mittendrin im Geschehen, und nehmen die Zuschauer genau dorthin mit, wo am Ende eines langen Olympiatages die Stimmung am Kochen ist. Dabei sind wir noch näher am Athleten dran als je zuvor, unter anderem mit Zugang zur Athletenlounge oder dem Gym im Deutschen Haus. Fabian ist für uns das Bindeglied zu den Aktiven und wird in der Reporter-Rolle ungefiltert die Reaktionen einfangen, die Athlet:innen ins Rampenlicht rücken, aber auch tiefgründige Themen aufgreifen."