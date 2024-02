Die Wege der MMC-Gruppe und Geschäftsführer Jens Wolf trennen sich, Ende Februar wird Wolf seine operative Tätigkeit als geschäftsführender Gesellschafter niederlegen. Das hat das Unternehmen jetzt bekanntgegeben. Der Abgang Wolfs erfolge auf eigenen Wunsch, heißt es. Wolf will künftig wieder verstärkt kreativ arbeiten. "Ich empfinde tiefe Dankbarkeit für die wunderbare Reise, die die Kolleginnen und Kollegen der gesamten MMC mit mir unternommen haben und bin stolz auf das gemeinsam Erreichte. Für mich persönlich ist es nun aber an der Zeit, mich wieder vermehrt kreativ zu betätigen, so ist die eigentliche Produktions- und Regiearbeit in den letzten Jahren sehr kurz gekommen", sagt Wolf zu seinem Abgang.

Die Ankündigung der Trennung kommt durchaus überraschend, hatte Wolf mit der MMC doch eigentlich noch viel vor. Seine Ziele hatte er erst im September 2023 im Interview mit DWDL.de geschildert. Wolfs Ambition war es, die MMC Gruppe von einem Dienstleister verstärkt zu einem Filmstudio nach US-Vorbild umzubauen. Die Geschäftsführung des Studiobetriebs der MMC hatte er in dem Zusammenhang an Nico Roden übergeben und war selbst zum Mutterkonzern gewechselt und Geschäftsführer der Medien Beteiligungsgesellschaft mbH von Novum Capital geworden.

"MMC ist ein Synonym für den physischen Produktionsstandort hier in Köln-Ossendorf, aber wir wollen mehr sein und Entwicklung, Finanzierung, Pre-Sale, Produktion und Postproduktion für Spielfilme selbst übernehmen. Ganz so wie es ein amerikanisches Studio eben auch macht", sagte er damals. Um das zu schaffen, wollte man andere Unternehmen übernehmen und inhaltlich neue Marken entwickeln, die die MMC hätten stärken sollen.

Geplant war, den ehrgeizigen Ausbau innerhalb der kommenden zwei bis drei Jahre umzusetzen. Beatrice Dreyfus von Novum Capital, Gesellschafter der MMC-Gruppe, erklärt in einer Stellungnahme, dass die von Wolf ins Leben gerufene "Wachstumsstrategie für die MMC unverändert fortgeführt" werde - künftig nur eben ohne ihn. "Wir bedanken uns herzlich bei Jens Wolf für seinen großen Einsatz und die gemeinsamen unternehmerischen Erfolge. Seinen Wunsch nach Veränderung respektieren wir und wünschen viel Erfolg für die zukünftige Karriere." Wolf bleibe der MMC-Gruppe auch künftig als Gesellschafter und Berater erhalten. Eine Nachfolgeregelung für den Geschäftsführerposten gibt es aktuell noch nicht, diese soll aber zeitnah öffentlich gemacht werden.