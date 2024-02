Das RTL-Comeback in der Formel 1 wirbelt Anfang März den Programmablauf des Privatsenders durcheinander. Weil das erste Rennen der Saison in Bahrain aufgrund des Ramadans nicht wie üblich am Sonntag, sondern schon am Samstag stattfinden wird, rückt das Qualifying auf den Freitag - was wiederum dazu führt, dass der Sender sein gewohntes Schema verändern muss.

Die Live-Übertragung aus Bahrain beginnt bereits um 16:30 Uhr, sodass RTL um 16:00 Uhr auf die Ausstrahlung von "Ulrich Wetzel - Das Strafgericht" verzichtet. Im Gegenzug zieht der Privatsender die halbstündige Scripted Reality "Verklag mich doch!", produziert von Filmpool, auf 16:00 Uhr vor. Auch "Unter uns" muss im Zuge der Formel-1-Übertragung weichen. Die lineare Erstausstrahlung erfolgt stattdessen erst am darauffolgenden Montag auf dem eigentlichen Wiederholungs-Sendeplatz um 9:30 Uhr. RTL verweist zudem auf die Möglichkeit, die Folge kostenlos auf RTL+ zu streamen.

Und auch "Explosiv - Das Magazin" ist vom Freitags-Qualifying der Formel 1 betroffen und wird am 1. März ausnahmsweise um die Hälfte der Sendezeit gekürzt. Zu sehen gibt es das Boulevardmagazin an diesem Tag erst um 18:15 Uhr, ehe um 18:30 Uhr wie gewohnt "Exclusiv - Das Starmagazin" übernimmt.

Durch einen Deal mit Sky hat sich RTL von diesem Jahr an die Rechte an sieben Formel-1-Rennen pro Saison gesichert. Neben dem Rennen in Bahrain wird der Sender 2024 auch die Grand Prix von Ungarn, der Niederlande, von Belgien sowie Italien, Aserbaidschan und Las Vegas übertragen. An diesen sieben Wochenenden wird RTL neben dem Rennen auch das Qualifying oder das Sprint-Rennen zeigen. Zudem wird RTL noch fünf weitere Sprints/Qualifyings an anderen Rennwochenenden übertragen. An den dann noch verbleibenden zwölf Rennwochenenden laufen Sprint oder Qualifying bei RTL+, das dann das Sky-Signal übernimmt.