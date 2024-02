am 05.02.2024 - 14:24 Uhr

"Bauchgefühl" ist der Titel einer neuen Instant-Serie, die ab Mitte März in der ZDF-Mediathek gezeigt wird. Die sechs 15-minütigen Folgen, die sich mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch befassen, stehen ab Donnerstag, den 14. März zum Abruf bereit. Darüber hinaus erfolgt eine lineare Ausstrahlung am Sonntag, den 7. April ab 20:15 Uhr beim Spartensender ZDFneo.

Im Mittelpunkt steht Lena, eine junge Frau, die ungewollt schwanger wird. Von jetzt auf gleich ändert sich ihr ganzes Leben, indem es scheint, als könne Lena nicht mehr selbstbestimmt handeln, sondern sei von der Gunst und dem Verständnis der Menschen um sie herum abhängig. Mit dem Vorhaben, ihre Schwangerschaft vorzeitig zu beenden, begibt sie sich auf ihren bisher schwierigsten Weg.

"Ich hatte und habe nach wie vor großen Respekt vor dieser Thematik, und ich war mir der Komplexität und der Relevanz dieser Geschichte von Anfang an bewusst", sagt Schauspielerin Laura Berlin, die die Hauptfigur in der Serie verkörpert. "Durch meine Recherche und Gespräche durfte ich in individuelle und ganz konkrete Geschichten eintauchen, um die Rolle der Lena auf den verschiedenen emotionalen Ebenen kennenzulernen."

Das Buch zu "Bauchgefühl" stammt von Esther Rauch und Anneke Janssen, Rauch führt auch Regie. Hinter der Serie steht die Produktionsfirma Storytelle, Produzentinnen sind Carolin Engstfeld und Wiebke Mercier. Neben Laura Berlin stehen in weiteren Rollen unter anderem auch Ludwig Trepte, Luise von Finckh und Lilo Nika Daners vor der Kamera.