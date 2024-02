Mit der großen Wiedersehensshow im Baumhaus hat RTL am Montagabend die 17. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" beendet – und im Rahmen des Formats zudem DWDL-Infos aus dem zurückliegenden Herbst bestätigt. Denn Fans der Realityshow müssen diesmal nicht bis zum kommenden Januar warten, ehe es frischen Stoff zu sehen gibt. Stattdessen wird RTL eine Idee aufgreifen, die zuletzt schon in Großbritannien quotentechnisch gut funktionierte. Für Spätsommer 2024 haben Sonja Zietlow und Jan Köppen on air nun eine Allstars-Staffel mit "Dschungel-Legenden" in Aussicht gestellt.

Passend zum 20-jährigen Dschungel-Jubiläum sollen dann zwölf ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer nochmals mitmachen. Produziert wird die Spätsommer-Staffel in Südafrika. Somit gibt es dann auch ein Wiedersehen mit dem Dschungelcamp, in das RTL Anfang 2022 auswich, als eine Produktion im bekannten Set in Australien wegen Covid-19-Einschränkungen nicht möglich war.



Wer mitmachen wird ist derweil noch unklar, Dr. Bob jedenfalls hat seine Teilnahme schon bestätigt. Nach DWDL-Infos wird die Allstars-Staffel allerdings nicht jeden Abend live über die Bühne gehen, sondern vorproduziert sein. So war auch das britische ITV bei seiner Allstars-Staffel vorgegangen.

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" hat RTL in diesem Jahr linear im Schnitt mehr als 34 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen beschert und war somit erfolgreicher unterwegs als in den Jahren zuvor. Die Finalshow am späten Sonntagabend, in der Lucy zur Dschungelkönigin gekrönt wurde, ließ die Quoten im Schnitt sogar auf mehr als 45 Prozent steigen. Zudem wurden viele Sendungen stark nachgewichtet.