am 06.02.2024 - 11:26 Uhr

Gleich 16 Kandidatinnen und Kandidaten werden mit dabei sein, wenn Joyn die erste Normalo-Staffel von "Big Brother" seit vier Jahren ins Programm nehmen wird. Das hat der Streamingdienst von ProSiebenSat.1 jetzt bekanntgegeben - und zugleich den Starttermin verraten: Los geht es demnach am Montag, den 4. März.

Wie in der ursprünglichen Version, ist die Realityshow auf 100 Tage angelegt. Die Bewohnerinnen und Bewohner kämpfen während dieser Zeit um ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro und werden rund um die Uhr von Kameras überwacht. Zu sehen gibt es das Geschehen, wie schon zuletzt in der Promi-Version, im Rahmen eines 24/7-Livestreams. Darüber hinaus hat Joyn allerdings auch Tageszusammenfassungen sowie wöchentliche Live-Shows angekündigt, die von Jochen Schropp moderiert werden.

"Wir zeigen 100 Tage rund um die Uhr authentische Menschen, echte Persönlichkeiten und die gesamte Bandbreite an Emotionen", verspricht Thomas Münzner, Vice President Content von Joyn. "Im 24/7-Livestream können unsere Zuschauerinnen und Zuschauer jederzeit und überall dabei sein - eben das echte 'Big Brother'-Gefühl."

Produziert wird die neue "Big Brother"-Staffel von Endemol Shine Germany in Zusammenarbeit mit Rainer Laux Productions. Neben Sat.1 hatte vor einigen Jahren auch schon der Frauensender Sixx ein klassisches "Big Brother" gezeigt, davor war die Realityshow jahrelang bei RTLzwei - und zwischenzeitlich mit Live-Shows auch bei RTL - beheimatet.