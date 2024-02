am 06.02.2024 - 11:54 Uhr

RTL hat den zweiten Film seiner "Miss Merkel"-Reine angekündigt. Am 19. März gibt es die neue Folge des Uckermark-Krimis ab 20:15 Uhr zu sehen, die Hauptrolle in der Krimikomödie übernimmt erneut Katharina Thalbach als Ermittlerin Angela Merkel. Regie führte Torsten Wacker nach einem Drehbuch von Anja Flade-Kruse. Und auch die neue Verfilmung basiert auf der Romanvorlage von David Safier. Produziert wurde der Film von der Letterbox Filmproduktion.

In dem neuen Film steckt ein Friedhofsgärtner kopfüber in der Erde und nur die Beine ragen aus einem Grab heraus. Angela Merkel, ihr Mann Achim (Thorsten Merten), Personenschützer Mike (Tim Kalkhof) und Mops Helmut nehmen umgehend die Ermittlungen auf. Dabei stellt sich heraus, dass die Mordverdächtigen zu zwei verfeindeten Bestatter-Familien gehören, die ein dunkles Geheimnis schützen möchten. Insbesondere der charmante Kurt Kunkel (Sven Martinek) fasziniert Angela, sie beide verbindet nicht nur eine Vorliebe für Shakespeare. Ehemann Achim wird zunehmend nervös und Angela hat nicht nur ein mörderisches Rätsel zu lösen, sondern auch privat ein kniffliges Problem.

Neben den genannten Personen gibt es auch ein Wiedersehen mit Kommissar Hannemann (Sascha Nathan). Weitere Rollen wurden von Bernhard Schütz, Kristin Alia Hunold, Susanne Bredehöft, Farina Flebbe, László Branko Breiding, Paula Kroh, Johanna Polley und Enrique Fiß verkörpert.

Zur Einstimmung auf den neuen Fall zeigt RTL am 12. März noch einmal den ersten Fall von "Miss Merkel". Dieser war im März 2023 beim Sender zu sehen und erreichte in der endgültigen Gewichtung 3,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. In der klassischen Zielgruppe kam die Krimi-Komödie damals auf 14,1 Prozent Marktanteil und bei den für RTL ebenfalls wichtigen 14- bis 59-Jährigen standen 13,8 Prozent auf dem Konto des Senders.