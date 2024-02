In den USA ist es jedes Jahr eine viel diskutierte Frage unter den Verantwortlichen von Sendern: Welches Format soll den Sendeplatz direkt im Anschluss an den Super Bowl erhalten - und damit einen Vorlauf von weit über 100 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Meist nutzen die Networks es, um eine neue Serie oder ein neues Format einem großen Publikum vorzustellen - allerdings zeigt sich über die Jahre, dass diese größtmögliche Bühne zum Start schon nach kurzer Zeit und dem Wechsel auf den regulären Sendeplatz kaum mehr Auswirkungen auf die Quoten hat.

Hierzulande stellt sich die Frage eigentlich nicht: Zwar ist der Super Bowl inzwischen auch in Deutschland ein Publikumsmagnet, der RTL in diesem Jahr nächtliche Marktanteile von in der Spitze fast 80 Prozent beim jungen Publikum bescherte - aber eben: In der Nacht. Die Zahl derer, die im Morgengrauen noch so wach sind, dass sie sich direkt im Anschluss gerne noch ein neues Format anschauen wollen, dürfte also äußerst begrenzt sein.

Trotzdem wollte RTL den Sendeplatz in diesem Jahr nutzen, um Nicht-Zubett-Gehern oder Früh-Aufstehern um 4:30 Uhr noch das neue Survival-Format "Alone - Überlebe die Wildnis" näher zu bringen, das gerade bei RTL+ seine Premiere gefeiert hat und die Antwort auf den großen Erfolg von "7 vs. Wild" sein soll. Problem: Der Super Bowl wurde erst in der Overtime entschieden, endete also deutlich später als zunächst erwartet. Inklusive Nachberichterstattung war die RTL-Übertragung erst um 5:16 Uhr beendet.

Es blieben also nur noch 44 Minuten bis zum Start von "Punkt 6" - zu wenig für die erste Folge von "Alone". Also entschied man sich bei RTL, bis zum Start des morgendlichen Magazins lieber "Blaulicht-Report"-Clips zu zeigen. Trotzdem will man die lineare Ausstrahlung der ersten Folge von "Alone - Überlebe die Wildnis" noch nachholen. Prominent fällt der Sendeplatz trotzdem nicht aus: In der Nacht von Donnerstag, 15.2. auf Freitag, 16.2. läuft die Folge im Anschluss ans "Nachtjournal" zwischen 0:35 Uhr und 1:45 Uhr. Dafür entfallen in dieser Nacht zwei Folgen von "CSI: Miami" und "CSI", wobei erstere am Tag danach noch nachgeholt wird.