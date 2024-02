Bei der Groupe M6, der französischen Tochter der RTL Group, steht ein Führungswechsel an: Nicolas de Tavernost hat angekündigt, dein Vorstandsvorsitz am 23. April 2024 niederzulegen - etwas mehr als ein Jahr bevor er im August 2025 an die in der Satzung festgelegte Altersgrenze gestoßen wäre. Seine Nachfolge als Chairman des Executive Boards wird dann David Larramendy antreten.

Damit endet eine Ära bei M6: Nicolas de Tavernost war 1987 als Managing Director beim gerade neu gegründeten Fernsehsender M6 eingestiegen, übernahm im Jahr darauf die Verantwortung für den Werbevermarkter M6 Publicité und 1990 für den Fernsehsender M6. 1996 wurde de Tavernost Mitglied im Board of Directors von Metropole Television. Im Mai 2000 folgte die Ernennung zum Chairman des Executive Board der Groupe M6 - er wird diesen Posten letztlich also etwa 24 Jahre innegehabt haben.

Bertelsmann-Chef Thomas Rabe würdigte de Tavernost als "einen der profiliertesten und erfolgreichsten Medienmanager Europas". "Als Pionier des europäischen Privatfernsehens war Nicolas de Tavernost bei M6 ein Mann der ersten Stunde und hat das Unternehmen in mehr als 30 Jahren wie kein anderer geprägt. Er hat die Groupe M6 zu einem der erfolgreichsten Medienkonzerne des Kontinents gemacht und auch bei Bertelsmann – insbesondere im Group Management Committee – viel bewegt."

Elmar Heggen, Chairman des Supervisory Board der Groupe M6 und Deputy CEO & COO der RTL Group, dankte Nicolas de Tavernost im Namen aller Aktionäre und auch persönlich: "Mit seiner Führungsstärke, seinem Geschäftssinn und seiner klaren strategischen Vision hat er das Unternehmen von einem kleinen Fernsehsender zu einer der profitabelsten und am stärksten diversifizierten Sendergruppen in Europa geformt. Nicolas de Tavernost ist ein wirklich außergewöhnlicher Unternehmer und Innovator, und die Erfolgsgeschichte von M6 wird für immer mit ihm verbunden sein."

Nicolas de Tavernost dankte Aktionäre und Aufsichtsrat für das Vertrauen und sieht das Unternehmen "auf einem äußerst soliden Fundament" stehen. "Die Ergebnisse des Jahres 2023 sind ein Beweis für die Solidität des Unternehmens, der Entwicklungsplan für die digitalen Aktivitäten veranschaulicht seine Agilität, und die Fähigkeiten unserer Teams lassen uns optimistisch in die Zukunft blicken."