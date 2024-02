RTL hat den Start für die kommende Staffel seiner Kuppelsendung "Schwiegertochter gesucht" terminiert. Acht neue Ausgaben sind ab dem 10. März immer sonntags um 19:05 Uhr zu sehen. Oder wie es RTL nennt: "auf dem gewohnten Sendeplatz". Und das ist wohl eine sehr subtile Umschreibung der Tatsache, dass dem Format der zuletzt getätigte Ausflug in die Primetime überhaupt nicht gut getan hat.

2020 und 2021 war die Sendung jeweils dienstags zur besten Sendezeit zu sehen, schlug sich dort aber durchweg deutlich schlechter als am Sonntagvorabend. Die letzte Staffel war dann auch die erste, die unter die Marke von 10 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe rutschte. Im Schnitt sahen weniger als 2 Millionen Menschen zu, die letzte Staffel am Vorabend brachte es noch auf mehr als 3 Millionen. Nun geht’s also zurück auf den Sonntag für das Format, das weiterhin von Warner Bros. International Television Production Deutschland produziert wird. Möglich wird das auch deshalb, weil die NFL in den kommenden Wochen und Monaten pausiert.

Der neue alte Sendeplatz wird aber nicht die einzige Neuerung in der kommenden Staffel sein. So ist bereits seit einiger Zeit klar, dass Vera Int-Veen das Format nicht mehr präsentieren wird. Stattdessen führt Angela Finger-Erben künftig durch die Sendung. Und die hatte ja auch bereits angekündigt, dass die "typische ‘Schwiegertochter gesucht’-Sprache" zurückkehren wird. Damit meint sie die Alliterationen, die man in der Primetime zuletzt weitestgehend abgelegt hatte, weil man etwas ernster werden und die Teilnehmenden nicht mehr so sehr vorführen wollte.

Insofern hat RTL nun schon mal Kandidaten aus der ganzen Republik und darüber hinaus angekündigt. Vom "atemberaubenden Alpenvorland" bis auf die "mondäne Mittelmeerinsel Mallorca" hat es das Team verschlagen. Mit dabei sind unter anderem ein "stattlicher Straßenbaumeister", ein "kuschelbedürftiger Koch", ein "fröhlicher Fleischer", ein "bodenständiger Busfahrer" und natürlich ein "passionierter Party-DJ". Angela Finger-Erben sagt: "Wir gehen wieder ein bisschen back to the roots - wie 'Schwiegertochter gesucht' vor ein paar Jahren war. Liebevoll, herrlich unterhaltsam und auch lustig. Es ist für jeden was dabei!"

Die Premiere hat die neue Moderatorin übrigens bereits vergeigt. Bei der Vorstellung der neuen Kandidatinnen und Kandidaten im März 2023 sahen im Schnitt nur 760.000 Menschen zu, weniger waren es in der Geschichte des Formats überhaupt noch nie. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 7,4 Prozent. Der Sendeplatz war aber auch sehr undankbar und überhaupt nicht "gewohnt": Gezeigt hat RTL die Vorstellung sonntags ab 15:50 Uhr.