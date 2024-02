am 14.02.2024 - 12:37 Uhr

Samir Fadlallah und Axel Springer gehen nach 17 Jahren getrennte Wege. Er werde das Unternehmen Ende Mai verlassen, "um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen", teilte Springer am Mittwoch mit. Fadlallah ist derzeit CIO (Chief Information Officer), Leiter des gruppenweiten Global Generative AI Teams und CTO (Chief Technology Officer) des Segments News Media Germany.

"Es war eine Zeit tiefgreifender Transformation mit unermüdlichem Antrieb zur digitalen Innovation", sagte Fadlallah. "Ich bin stolz und dankbar für das, was wir gemeinsam aufgebaut haben: einen wegweisenden, digital führenden Konzern."

© Axel Springer Valentin Schöndienst

Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender von Axel Springer: "Samirs Führung und Hingabe waren in den letzten zehn Jahren entscheidend für das Wachstum und die digitale Transformation von Axel Springer. Wir sind ihm sehr dankbar für seine herausragenden Leistungen bei der Gestaltung des Wandels durch neue Technologien. Jetzt stehen wir am Anfang des nächsten Kapitels und ich freue mich darauf, mit Valentin Schöndienst in seiner neuen Rolle zusammenzuarbeiten, um Axel Springer durch die nächste Ära der technologischen Disruption zu führen.“