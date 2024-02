am 15.02.2024 - 17:33 Uhr

Die prominent besetzte HBO-Miniserie "The Sympathizer" mit Robert Downey Jr. wird hierzulande parallel zur US-Ausstrahlung bei Sky und dem Streamingdienst Wow seine Premiere feiern. Los geht es in der Nacht vom 14. auf den 15. April, wie der Bezahlsender mitteilte. Jeweils montags wird zunächst eine Episode in der Originalfassung zum Abruf bereitgestellt - wahlweise mit englischen oder deutschen Untertiteln. Die Ausstrahlung der synchronisierten Fassung erfolgt zu einem späteren Zeitpinkt auf Sky Atlantic.

Die siebenteilige Serie basiert auf dem gleichnamigen, mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Roman von Viet Thanh Nguyen. Bei "The Sympathizer" handelt es sich nach Angaben von Sky um eine Mischung aus Spionagethriller und kulturübergreifender Satire und spielt während der letzten Tage des Vietnam-Krieges. Ein halb französischer, halb vietnamesischer, kommunistischer Spion flüchtet nach Los Angeles, um sich ein neues Leben aufzubauen, nur um festzustellen, dass seine Zeit als Spion noch lange nicht vorbei ist.

Neben Robert Downey Jr. sind sind unter anderem Hoa Xuande und Sandra Oh in den Hauptrollenzu sehen. Park Chan-wook ("Die Frau im Nebel", "Old Boy") und Don McKellar sind Co-Showrunner und Executove Producers.