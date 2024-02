Ein Satz mit X, das war wohl nix. Im Herbst 2022 war All3Media Deutschland überzeugt vom Wachstumspotential im Fiktionalen, gründete die All3Media Deutschland Fiction und holte Irina Ignatiew-Lemke als Geschäftsführerin der neuen Tochterfirma in die Gruppe. "All3Media ist international stark in der Fiction, immerhin die Hälfte unserer Programme sind Serien und Filme. Wir glauben an die Chance, auch in Deutschland mehr Fiction auf internationalem Niveau zu produzieren als bisher, also Content made in Germany, aber international auswertbar", erklärte Taco Rijssemus dazu in einem DWDL-Interview.

Die Neugründung, sie erfolgte allerdings vor der allseits eher ernüchternden Entwicklung des Marktes im vergangenen Jahr, die den Aufbauplänen der neuen Produktionsfirma einen Strich durch die Rechnung machte. Bis auf die Produktion der für ZDFneo produzierten Sitcom "Ich dich auch", die man nach der zweiten Staffel von der Schwesterfirma Tower Productions übernahm, hatte das Unternehmen in den vergangenen 16 Monaten kein eigenes Projekt verkauft bekommen. Und so kommt die Rolle rückwärts nicht sehr überraschend.

"Wir werden das Label All3Media Deutschland fiction nicht weiterführen", bestätigt ein Sprecher von All3Media Deutschland auf Anfrage von DWDL.de. Die Konsequenzen innerhalb der Gruppe seien aber minimal: "Fiction bleibt ein wichtiger Teil im Portfolio von All3Media in Deutschland. Wir werden auch weiterhin auf die Expertise unserer etablierten und erfolgreichen Marke filmpool fiction setzen, werden uns hier auf die bekannten und erfolgreichen Programmmarken fokussieren und an neuen anspruchsvollen Inhalten für unsere Kunden arbeiten."

Filmpool Fiction wird wie bisher von Iris Kiefer und Matthias Lösel geführt. Das Unternehmen hatte gerade erst vergangenen Sonntag den Niedersachsen-"Tatort" on air und in der kommenden Woche folgen mit dem Flensburg-Krimi "Wechselspiele" und dem "Polizeiruf" aus Rostock zwei weitere Erstausstrahlungen. Gemeinsam mit Degeto Film, NDR, NRK und Arte produziert man für den Herbst die Serie "Der Informant" basierend auf der UK-Vorlage "Informer" mit Jürgen Vogel, Elisa Schlott und Edin Hasanovic in der Hauptrolle. Unverändert in Produktion ist auch die dritte Staffel von "Ich dich auch" für ZDFneo unter der Federführung von Jochen Wiegand.

Im Zuge der Fokussierung auf Filmpool Fiction hat Irina Ignatiew-Lemke, Geschäftsführerin von All3Media Deutschland Fiction, das Unternehmen im gegenseitigen Einvernehmen verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Ein All3Media-Sprecher: "Wir wünschen ihr weiterhin Erfolg auf ihrem beruflichen Weg und persönlich alles Gute." Schon auf der Berlinale ist Ignatiew-Lemke in diesen Tagen unter neuer alter Flagge unterwegs: Sie ist wieder mit ihrer Produktionsfirma Boxworks Media aktiv, die während ihrer Tätigkeit bei All3Media Deutschland Fiction ruhte. Die Produktionsfirma fokussiere sich auf die Entwicklung von Filmen und Serien, internationale Koproduktion und "smarte lokale Fiction".