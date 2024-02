RTLzwei hat eine neue Staffel seiner Familien-Dokusoap "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!" angekündigt. Der neue Durchlauf startet demnach am Mittwoch, den 6. März. RTLzwei wird pro Woche immer zwei Ausgaben zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr ausstrahlen, später geht es noch mit alten Folgen des Camping-Formats "Bella Italia" weiter.

Die "Wollnys" übernehmen damit schon bald den Sendeplatz, den aktuell noch Joey Kelly mit seiner Familie belegt. Deren "Roadtrip Panamericana" kann aus Quotensicht bislang aber nicht überzeugen. Im Schnitt wurden die sieben bisher ausgestrahlten Ausgaben von nur 650.000 Menschen gesehen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen liegt bei 3,9 Prozent (alle Daten vorläufig gewichtet).

Ab März sollen es also die "Wollnys" richten - und ihre Sache dabei nach Möglichkeit besser machen als die Kelly-Family von Joey. Ob das gelingt, wird spannend zu beobachten sein, schließlich hatte zuletzt auch der RTLzwei-Langläufer mit Problemen zu kämpfen. Die Frühjahrsstaffel 2023 rutschte erstmals überhaupt unter die Marke von 5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Die Herbststaffel unterbot dieses Niveau dann sogar noch und hielt sich bei nur noch knapp 4,5 Prozent Marktanteil. Längst liegt die durchschnittliche Reichweite der "Wollnys" bei der linearen Ausstrahlung bei deutlich weniger als einer Million.

In der neuen Staffel der "Wollnys" geht es etwa um den Aufenthalt der Familie in der Türkei. Dort macht ihnen eine Hitzewelle zu schaffen und sie müssen sich mit einem Mangel an Strom herumschlagen. Außerdem erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer in den neuen Folgen auch noch, wie sich der jüngste Spross der Familie, die erst wenige Monate alte Hope Angel Silvia, bei der Familie einlebt.