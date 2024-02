Mit "The Traitors", das hierzulande als "Die Verräter" adaptiert wurde, hat All3Media den größten internationalen Formathit der letzten Jahre gelandet - doch hinter den Kulissen herrschte trotzdem Unruhe. Denn schon seit Mitte des vergangenen Jahres suchten Warner Bros. Discovery und Liberty Global, die bislang je die Hälfte der Anteile an dem international tätigen Produktions- und Distributionskonzern hielten, nach einem Käufer.

Vielen wurde seither Interesse an All3Media nachgesagt oder sie haben es sogar selbst bekundet, von ITV über Mediawan, Fremantle und Sony Pictures bis Banijay. Zuletzt kristallisierte sich allerdings heraus, dass es auf die Investmentgruppe Redbird IMI hinauslaufen würde, die ihr Kapital vor allem aus Abu Dhabi erhält und von dem ehemaligen CNN- und NBC-Boss Jeff Zucker sowie Ex-Goldman-Sachs-Banker Gerry Cardinale geleitet wird. Nun ist der Deal zum Kaufpreis von 1,45 Milliarden US-Dollar, umgerechnet also etwa 1,35 Milliarden Euro, unter Dach und Fach.

Jeff Zucker: "All3Media ist eines der größten Content-Unternehmen der Welt, und dies gibt uns eine unglaubliche Plattform, um unser wachsendes Portfolio weiter auszubauen". Die Nachfrage nach neuen Shows und laufenden Serien, sowohl mit als auch ohne Drehbuch, macht All3 zu einem perfekten Partner für uns. Und wir würden dies nicht tun, wenn wir nicht das enorme Vertrauen in das hervorragende All3Media-Managementteam unter der Leitung von Jane und Sara hätten."

Daraus ergibt sich also: Während Jeff Zucker selbst die Position des Chairman of the Board übernimmt, werden Jane Turton und Sara Geater die operativen Geschäfte von All3Media weiter als CEO und COO führen. Turton: "Unsere Strategie bleibt es, mit den weltbesten Talenten zusammenzuarbeiten und qualitativ hochwertige, populäre Programme zu entwickeln und zu produzieren, und die Unterstützung und Investition von RedBird IMI wird uns dabei entscheidend helfen. Ich bin sehr stolz auf all das, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Team von RedBird IMI, wenn wir diesen wichtigen nächsten Schritt machen."

All3Media gehörte erst seit 2014 zu WBD und Liberty Global, die damals rund 670 Millionen Euro für den Produktions- und Distributionskonzern auf den Tisch legten - und sich nun also über eine Verdoppelung ihrer Investition freuen können. Weltweit gehören insgesamt rund 50 verschiedene Produktionsfirmen zum Konzern. Neben "The Traitors" produzieren All3Media-Unternehmen Formate wie "Gogglebox", "Call the Midwife", "The Circle", "Undercover Boss" oder auch "Fleabag". In Deutschland sind Produktionsfirmen wie Filmpool samt Töchtern, south & browse, idtv und Tower Productions oder auch die Digital-Unit Little Dot Studios Deutschland Teil von All3Media. Den geplanten Ausbau der Fiction-Aktivitäten hat man mit der Schließung von All3Media Fiction allerdings gerade wieder abgeblasen. Da mit Redbird IMI nicht bereits auf dem Markt tätig ist, kommt es also erstmal auch nicht zu einer weiteren Konsolidierung auf dem Produktionsmarkt.