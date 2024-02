am 16.02.2024 - 16:31 Uhr

Nach Angaben der russischen Justiz ist Alexej Nawalny, einer der schärfsten Kritiker der russischen Regierung, in einer Strafkolonie verstorben. Anlässlich dessen gibt es eine ganze Reihe an Programmänderungen, die wir im Folgenden sammeln:

Das ZDF zeigt im Anschluss an die Hauptausgabe von "heute" um 19:20 Uhr das "ZDF Spezial: Alexej Nawalny ist tot - Kremlgegner in Haft gestorben", moderiert von Andreas Klinner. Darin sollen Hintergründe und Folgen des Todes Nawalnys beleuchtet werden. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich dadurch um zehn bis 15 Minuten. Das Erste zieht um 20:15 Uhr mit einem 15-minütigen "Brennpunkt: Der Fall Nawalny", moderiert von Ellen Ehni nach. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich entsprechend.

Der Nachrichtensender ntv nimmt - abseits der fortlaufenden aktuellen Berichterstattung - am heutigen Freitag um 20:15 Uhr die Dokumentation "Nawalny" ins Programm. Die Dokumentation von Regisseur Daniel Roher handelt vom Giftanschlag auf Nawalny und begleitet diesen auch während dessen Aufenthalt in Deutschland bis zu seiner Rückkehr nach Moskau, wo er noch im Flughafen festgenommen wurde.

Auch Phoenix berichtet im Programm aktuell über den Tod Nawalnys und die internationalen Reaktionen. Noch für den Nachmittag ist die Doku "Der Fall Nawalny - Putin, das Gift und die Macht" eingeplant, um 18 Uhr wiederholt man das Gespräch Inga Kühn mit dem russischen Oppositionellen Leonid Wilkow bei "Phoenix persönlich" aus dem März vergangenen Jahres. Wolkow ist ein russischer Politiker, Bürgerrechtler, Dissident und Vertrauter des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny.

Arte zeigt den Dokumentarfilm "Becoming Nawalny - Putins Staatsfeind Nr. 1" von Igor Sadreev und Aleksandr Urzhanov am Samstag um 15.55 Uhr im Fernsehen und ab heute online auf arte.tv. Der russische Regisseur Igor Sadreev hatte lange heimlich an einem Film über Nawalny gearbeitet. Nach Russlands Überfall auf die Ukraine schmuggelte er das umfangreiche Drehmaterial außer Landes und verließ Moskau. Der Film widmet sich dem Werdegang und politischen Zielen Alexej Nawalnys und geht dabei der Frage nach wie Nawalny zum schärfsten Gegner Putins wurde.