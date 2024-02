Mit dem Programm der FPÖ befasst hat sich Moderator Jan Böhmermann am Freitag in seiner neuesten Ausgabe des "ZDF Magazins Royale" – und damit eine der besten Quoten der jüngeren Vergangenheit erzielt. Gemessen wurden ab 23:12 Uhr 16,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. 0,59 Millionen Personen dieses Alters schalteten das rund halbstündige Format ein. Im TV-Ranking landete das "ZDF Magazin Royale" somit auf Platz vier – nur "heute-show", "Tagesschau" und "Brennpunkt" versammelten am Freitag mehr junges Publikum vor den Empfangsgeräten als Böhmermann. Die Auflistung zeigt auch: Die Top4 (14-49) waren fest in der Hand von der ARD und ZDF.

Somit erreichte Böhmermanns Sendung die stärksten Marktanteile des noch jungen Jahres. 2023 liefen zudem nur sechs Ausgaben stärker als die jetzige FPÖ-Episode. Insgesamt kam das Programm linear auf 1,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die direkt davor gezeigte Folge der "heute show" hatte fast vier Millionen Menschen erreicht, bei den 14- bis 49-Jährigen kam das Programm mit Oliver Welke auf tolle 19,4 Prozent. Beide Programme traten unter anderem gegen den deutschen "ESC"-Vorentscheid im Ersten an, der 14,7 Prozent Marktanteil insgesamt erzielte und 12,8 Prozent bei den Jüngeren. Allgemein lässt sich sagen: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk kam am fortgeschrittenen Freitagabend auf sehr gute Werte bei jungen Zuschauerinnen und Zuschauern.



Ein guter Freitag war es insbesondere für das ZDF, das mit 16,9 Prozent Tagesmarktanteil bei allen ins Ziel kam. So meldete sich "Der Staatsanwalt" (letztmals in dieser Staffel mit Hauptdarsteller Rainer Hunold) erfolgreich zurück. 6,08 Millionen Personen bescherten der um 20:30 Uhr begonnenen Episode 23,6 Prozent Marktanteil. Eine Stunde später sicherte sich "SOKO Leipzig" noch starke 5,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen punkteten die beiden Krimis mit 10,2 und 9,4 Prozent. Im Falle vom "Staatsanwalt" wurde die beste Quote in dieser Altersklasse seit etwa zwei Jahren festgestellt.



Erfolgreich war das ZDF aber auch schon vor der Primetime. So sicherte sich "Bettys Diagnose" ab 19:40 Uhr diesmal 14,4 Prozent Marktanteil – der beste Wert seit dem Jahr 2018. Die Krankenhaus-Weekly sahen im Schnitt 3,54 Millionen Menschen. Dieser Wert wurde zuletzt im November getoppt. In den zurückliegenden drei Jahren liefen allerdings nur drei lineare Ausstrahlungen erfolgreicher. Nachmittags punktete neben den immer starken "Rosenheim-Cops" (25,5%) und "Bares für Rares" (22,7%) auch "Die Küchenschlacht" ab 14:10 Uhr mit 20,3 Prozent Marktanteil bei allen.

Gefragt waren am Freitag zudem auch Nachrichten-Sondersendungen rund um den Tod von Alexej Nawalny: 15,5 Prozent Marktanteil erzielte das ZDF mit einem Spezial ab 19:25 Uhr. 3,34 Millionen Personen ab drei Jahren schauten durchschnittlich zu. Gar auf 4,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam ein "Brennpunkt" im Ersten (18,6%). Er sorgte dafür, dass der Freitagsfilm "Ich will mein Glück zurück" erst um 20:30 Uhr begann. 3,88 Millionen Menschen (15,3%) schauten hier zu.