Dass Amazon eine deutsche Version des französischen Formats "Les Cinquante" produzieren lässt, ist schon seit August vergangenen Jahres bekannt, nun gibt es einen Termin, wann das Ganze zu sehen sein wird: Die ersten vier von insgesamt 14 Folgen werden am 11. März online gestellt, weitere Viererpacks folgen am 18. und 25. März, die beiden finalen Episoden dann am 1. April.

Das Konzept: 50 Personen, die ihre Bekanntheit in der Regel vor allem Teilnahmen an anderen Reality-Formaten zu verdanken haben, messen sich darin in in einem Schloss in unterschiedlichsten Challenges. Nach jeder dieser Challenges dürfen diejenigen, die gewonnen haben, darüber abstimmen, welche Verliererin oder welcher Verlierer nach Hause fahren muss und wer trotzdem weiter im Rennen bleiben darf.

Der Jackpot startet mit 50.000 Euro, kann am Ende aber mehr oder weniger gefüllt sein. Sicher ist nur, dass keiner der teilnehmenden Reality-Stars diese Summe mit nach Hause nehmen darf, denn stattdessen darf sich am Ende einer ihrer Fans über das Preisgeld freuen.

Bekanntgegeben hat Amazon nun auch das komplette Feld der Teilnehmerinnen und Teilnehmer: Jenny Elvers, Paulina Ljubas, Cosimo Citiolo, Anna Strigl, Candy Crash, Carina Spack, Cecilia Asoro, Chris Broy, Christina Dimitriou, Cora Schumacher, Daniela (Danni) Büchner, Diogo Sangre, Djamila Rowe, Eric Sindermann, Eva Benetatou, Filip Pavlovic, Garry Secret, Georgina Fleur, Gisele Oppermann, Giulia Siegel, Gloria Glumac, Janine Pink, Jasmin Herren, Jill Lange, Kate Merlan, Leon Content, Manfred (Manni) Ludolf, Marius (Ehrenmannrius), Matthias Mangiapane, Max Bormann, Menderes Bagci, Michelle Daniaux, Nico Legat, Nico Schwanz, Nina Kristin Flutak, Paco Herb, Patricia Blanco, Paul Janke, Raffa Plastic, Rainer Gottwald, Sam Dylan, Serkan Yavuz, Tanja Tischewitsch, Theresia Fischer, Thorsten Legat, Tobias Wegener, Tommy Pedroni, Vanessa Mariposa, Yasin Mohamed und Yasmin Vogt.

"Wir freuen uns auf ein einzigartiges Entertainment-Spektakel mit Deutschlands größten Reality-Stars in herausragenden Challenges und gefilmt in einer atemberaubenden Kulisse", sagte Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals, Prime Video, bei der Vorstellung im vergangenen Spätsommer. Produziert wird das Format von Endemol Shine Germany und Rainer Laux Productions.