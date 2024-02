Der Pay-TV-Sender AXN Black hat die Ausstrahlung der britischen Paramount+-Serie "The Killing Kind" in Aussicht gestellt. Die erste Folge der sechsteiligen Staffel ist demnach am Freitag, den 26. April ab 20:15 Uhr zu sehen. Die weiteren Episoden der Staffel sind dann ebenfalls am Freitagabend zur besten Sendezeit bei AXN Black zu sehen. On Demand gibt es die Folgen jeweils nach der Ausstrahlung zu sehen.

Susanne Braun, Leitung Fiction and Factual Entertainment bei High View, sagt zur neuen Serie im Portfolio: "Ich freue mich, dass wir unser Line-Up an deutschsprachigen Premieren von hochkarätigen US-Serien wie ‘Yellowstone’, ‘Chicago P.D.’ und ‘Almost Paradise’ jetzt um die Crime-Thriller-Serie ‚The Killing Kind‘ von Sony Pictures Television erweitern können, die für Paramount+ produziert worden ist und unseren Fokus auf Premium-Content für Streaming unterstreicht."

"The Killing Kind" wurde von Zara Hayes und Jonathan A.H. Stewart geschrieben und entwickelt, die Serie basiert auf einem Buch von Jane Casey. In der Serie geht es um die Anwältin Ingrid Lewis (Emma Appleton) und ihren Mandanten John Webster (Colin Morgan) - und ihre Beziehung zueinander. Lewis vertrat Webster vor Gericht, als dieser beschuldigt wurde, seiner Ex-Freundin nachgestellt zu haben, und gewann den Fall. Die Dinge wurden persönlich, denn Lewis fühlte sich zu Webster hingezogen, und sie begannen eine unerlaubte Beziehung. Als sie die Beziehung beenden wollte, ließ er sie nicht gehen.

Dann ereignet sich eine Tragödie, als Lewis’ Kollegin und Mentorin Belinda auf einer belebten Londoner Straße überfahren wurde. Die Anwältin vermutet, dass sie das eigentliche Ziel war, aber die Polizei ist nicht überzeugt von dieser Theorie. Allein und im freien Fall hat Lewis keine Ahnung, an wen sie sich wenden kann. Und dann taucht Webster wieder in ihrem Leben auf und stellt die Behauptung auf, dass jemand darauf aus ist, Lewis zu töten und nur er sie beschützen kann. Aber kann sie Webster vertrauen? Während die Zahl der Toten steigt, will die Anwältin den Mörder entlarven und sich selbst retten.