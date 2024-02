Vox hat verraten, wann die neuen Ausgaben von "Herz an Bord - Frisch verliebt auf hoher See" zu sehen sein werden. Die zweite Staffel der Kuppelsendung startet demnach am 19. März, wöchentlich sind die Ausgaben dann immer dienstags zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr zu sehen. Nachdem Vox im vergangenen Jahr vier Folgen gezeigt hat, gibt es dieses Mal sogar gleich fünf Episoden.

Das Besondere an dem Format: Gedreht wird auf einem AIDA-Kreuzfahrtschiff. Die Marke ist während der Sendung immer wieder präsent und wird entsprechend in Szene gerückt. "Unterstützt durch Produktplatzierung", hieß es zu Beginn jeder Folge in Staffel eins. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf noch mehr Produktplatzierung einstellen: "Mehr Wayne Carpendale, mehr Folgen, mehr Liebe und mehr AIDA", bewirbt Vox die neue Staffel. Das Leben auf dem Schiff soll "stärker in den Fokus" rücken.

Carpendale ist erneut als Moderator mit dabei. Oder wie Vox ihn nennt: Als "Liebeskapitän". Inhaltlich begleitet er vier Single-Frauen an Bord des Kreuzfahrtschiffs. Während der zweiwöchigen Reise zu verschiedenen Inseln im Nordatlantik lernen die Damen auf jeder Reise-Etappe je sechs neue Männer kennen und müssen sich am Ende jeder Folge zwischen jeweils zweien entscheiden.

"Herz an Bord – frisch verliebt auf hoher See" ist eine Eigenentwicklung von Vox, die zweite Staffel wurde von RTL Studios Ende 2023 im Nordatlantik produziert. Alena Bockers ist Head of Producers von Senderseite (Vox), die Vox Producer sind Tjorven Lauber und Christoph Bartmann. RTL Studios-Producer ist Philip Morawietz, Executive Producerin von RTL Studios ist Steffi Essfeld.

Die erste Staffel erzielte im vergangenen Jahr aus Sicht der linearen TV-Quoten ein ziemlich überschaubares Ergebnis. Im Schnitt wurden die vier Ausgaben von 860.000 Menschen gesehen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 5,7 Prozent und damit recht deutlich unter dem Senderschnitt. Für AIDA dürfte die Staffel damals dennoch willkommene Werbung gewesen sein. Kein Wunder, dass man davon gerne mehr sehen will.