am 20.02.2024 - 11:20 Uhr

Das Ensemble der Neuauflage von "Die Passion" bei RTL füllt sich. Wie der Privatsender jetzt mitteilte, wird Francis Fulton-Smith, unter anderem bekannt aus dem ARD-Dauerbrenner "Familie Dr. Kleist", die Rolle des kaiserlichen Stellvertreters Pontius Pilatus übernehmen. Der 57-Jährige war in der Vergangenheit unter anderem für seine Darstellung des Politikers Franz Josef Strauß mit einem Bambi ausgezeichnet worden.

"Ich bin stolz, bei der Neuinterpretation dieses biblischen Ereignisses dabei zu sein", so Fulton-Smith. "Pilatus war immer gegen eine Verurteilung Jesu! Aus heutiger Sicht hat er jedoch einen großen Teil zum Erfolg des christlichen Glaubens beigetragen, denn ohne Kreuzigung, keine Auferstehung! Ohne Auferstehung, keine Barmherzigkeit und die bedingungslose Liebe Gottes gegenüber den Menschen und der Schöpfung."

© RTL / Pascal Bünning Timur Ülker

Bereits vor einigen Tagen hatte RTL bekanntgegeben, dass der Sänger, Schauspieler und Moderator Ben Blümel in diesem Jahr die Rolle des Jesus in der "Passion" verkörpern wird. Als Judas fungiert Jimi Blue Ochsenknecht. Gesendet wird die Neuauflage, bei der diesmal Hannes Jaenicke als Erzähler mit dabei ist, am Mittwoch, den 27. März live aus Kassel.