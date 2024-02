ProSieben will den Montagabend weiterhin mit US-Fiction bespielen und hat jetzt für den März den nächsten Neustart in Aussicht gestellt. Ab dem 11. März wird der Sender montags um 20:15 Uhr die Comedy-Thrillerserie "Based on a True Story" ausstrahlen, in der Kaley Cuoco - bekannt aus "The Big Bang Theory" - die Hauptrolle spielt.

Die neue Serie, von der zunächst acht Folgen für den US-Streamingdienst Peacock produziert wurden, übernimmt damit den Sendeplatz von "Ted". Noch vor der Ausstrahlung bei ProSieben wird "Based on a True Story" übrigens bei Joyn zu sehen sein: Dort stehen schon ab Freitag, den 1. März alle Folgen der ersten Staffel zum Abruf bereit.

Im Zentrum der Serie steht die nicht sehr erfolgreiche Immobilienmaklerin Ava (Kaley Cuoco), die ein bekennender True-Crime-Fan ist - ganz zum Leidwesen ihres Mannes Nathan (Chris Messina). Der ehemalige Tennisprofi arbeitet seit seinem Karriereaus in einem exklusiven Tennis-Club als Trainer, doch das Geld ist immer knapp und Nathan und Ava erwarten ihr erstes Kind. Als Hobby-Ermittlerin Ava herausfindet, dass ihr engagierter Klempner Matt (Tom Bateman) ein gesuchter Serienkiller ist, wittert das Ehepaar die Chance ihres Lebens.

Für Peacock erwies sich "Based on a True Story" augenscheinlich als Erfolg, denn der amerikanische Streamingdienst hat die Serie bereits um eine zweite Staffel verlängert. Im Erfolgsfall kann sich ProSieben also schon mal auf Nachschub freuen.