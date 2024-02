RTL hat einen Termin für eine neue Folge von "Achtung Verbrechen!" gefunden: Am Donnerstag, 21. März, wird sie um 20:15 Uhr bei RTL zu sehen sein - über ein Jahr nach der Ausstrahlung der letzten Ausgabe. Die ersten beiden Folgen waren im Februar und Anfang März 2023 zu sehen gewesen und erzielten in der Zielgruppe nur einstellige Marktanteile. Folge 2 lief mit 1,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber zumindest besser als die Premiere drei Wochen zuvor.

Moderiert wird auch die neue Folge, in der die Prävention vor Verbrechen im Mittelpunk steht, wieder von Dieter Könnes. Thema sind unter anderem schmutzige Geschäfte mit Abnehmspritzen, Identitätsdiebstahl, betrügerische Überfälle in Uniform, Betrug mithilfe von Künstlicher Intelligenz oder das Verbrechen mit K.o.-Tropfen. Tipps gibt's unter anderem von den Studiogästen Doc Caro und Ulrich Wetzel.

Am gleichen Abend startet um 22:10 Uhr bei Vox Up "Mein urbaner Garten - Zwischen Blüten und Beton". Damit schafft es die erste Eigenproduktion von RTL Living, die rund ein Jahr zuvor bei dem Pay-TV-Sender ihre Premiere gefeiert hatte, nun noch ins Free-TV. In "Mein urbaner Garten" begibt sich die Moderatorin und Schauspielerin Sarah Mangione auf eine Reise durch Deutschlands urbane Gärten, "um alles übers Gärtnern zu erfahren", wie es in der Beschreibung heißt. Gezeigt werden soll in sechs Folgen, wie vielseitig die Gärtnerei in deutschen Großstädten sein kann.