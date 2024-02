am 22.02.2024 - 11:58 Uhr

Sky wird sich in einem neuen Dokumentarfilm mit Vitali Klitschko und seinem Bruder Wladimir beschäftigen, das hat der Pay-TV-Sender jetzt angekündigt. Der abendfüllende Streifen mit dem Arbeitstitel "Klitschko: Der Kampf seines Lebens" befindet sich aktuell schon in Produktion und wird von Docsville Studios, Broadview Pictures und Sky Studios verantwortet. Regie führt Oscar-Preisträger Kevin Macdonald ("Ein Tag im September", "Der letzte König von Schottland").

Erzählen will man einerseits die Geschichte von Vitali und Wladimir, die das Boxen im Schwergewicht lange dominiert haben. Vor allem der Weg, den Vitali Klitschko nach seiner Karriere eingeschlagen hat, ist aber ebenso besonders: Er ist heute der dienstälteste Bürgermeister von Kiew. Herzstück der Doku ist daher der Weg des ehemaligen Profisportlers in die Politik. In seinem aktuellen Amt ist er auch zu einer zentralen Figur des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine geworden.

Produzent des Dokufilms ist Lawrence Elman, Executive Producers sind Poppy Dixon und Hayley Reynolds für Sky UK, Vesna Cudic für Sky Studios sowie Christian Asanger und Felix Kempter für Sky Deutschland. Nick Fraser, Duncan Heath und Kevin Macdonald sind Executive Producers für Docsville Studios, Leopold Hoesch ist Executive Producer für Broadview Pictures. Zumindest für Leopold Hoesch ist das Thema Klitschko kein neues: 2011 erschien bereits der von ihm produzierte Dokumentarfilm "Klitschko".

Einen genauen Ausstrahlungstermin von "Klitschko: Der Kampf seines Lebens" gibt es noch nicht. Sky hat aber mitgeteilt, dass man den Film noch im laufenden Jahr on Air bringen will.