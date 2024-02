Sat.1 hat gleich an mehreren Tagen mit Problemen in der Primetime zu kämpfen. Dienstags tun sich verschiedene Serien ziemlich schwer, aktuell sorgt das kanadische "Three Pines - Ein Fall für Inspector Gamache" für Quoten-Tristesse. Erst in dieser Woche fiel die Serie auf schlechte 4,1 Prozent Marktanteil. Weil nur wenige Folgen der Serie vorliegen, wird schon bald wieder Schluss sein. Und nun hat Sat.1 verraten, auf welches Format man im Anschluss auf diesem Sendeplatz setzt.

Ab dem 12. März zeigt man dienstags ab 20:15 Uhr die US-Serie "The Irrational" mit Jesse L. Martin in der Hauptrolle. Die Serie ist in den USA erst im September 2023 gestartet, die letzten Folgen der ersten Staffel zeigte NBC vor wenigen Tagen. Und sollte sich die Serie im Sat.1-Programm gut schlagen, gibt es gute Nachrichten: NBC hat die Produktion nämlich unlängst um eine zweite Staffel verlängert.

Anders als aktuell noch bei "Three Pines" setzt Sat.1 im Falle von "The Irrational" aber nicht auf Doppelfolgen, sondern immer nur auf eine Episode pro Abend. Um 21:15 Uhr holt man daher ab Mitte März alte Folgen von "Navy CIS" zurück ins Programm. Man ist kein Wahrsager, wenn man sagt, dass Sat.1 damit quotentechnisch wohl eher keine Bäume ausreißen wird.

In "The Irrational" geht es um Verhaltensforscher Alex (Jesse L. Martin), der die besondere Gabe besitzt, Personen nur anhand ihrer Verhaltensweisen zu lesen. Er gibt sein Wissen über die menschliche Psyche an der Universität als Dozent weiter und unterstützt sowohl Regierung als auch FBI bei außerordentlich kniffligen Fällen. Erst als er auf einen Menschen trifft, der für ihn kein offenes Buch ist, wird auch Alec auf eine harte Probe gestellt. In der ersten Folge soll er bei einem mysteriösen Mordfall helfen: Eine Modeinfluencerin ist auf noch ungeklärte Weise ums Leben gekommen. Obwohl deren Partner den Mord gesteht, glaubt Alec nicht an eine Beziehungstat. Kann er anhand seiner Analysen den wahren Täter überführen?