Songs wie "Hyper Hyper" oder "How Much Is The Fish" hat vermutlich fast jeder schon einmal gehört. Nun feiert Scooter, die Hamburger Band hinter diesen Erfolgen, ihr 30-jähriges Jubiläum. Für RTLzwei ist das Anlass genug, um sich in einer Primetime-Dokumentation mit dem Trio um H.P. Baxxter zu beschäftigen.

Konkret zeigt RTLzwei am Samstag, den 16. März um 20:15 Uhr die Doku "Pop-Giganten: Scooter", in der H.P. Baxxter das Publikum auf eine Zeitreise durch drei Jahrzehnte nimmt. Daneben kommt Baxxters Schwester Britt zu Wort, aber auch Songwriterin Leony, Schlagersängerin Vicky Leandros und TV-Koch Tim Mälzer sprechen über ihre Beziehung zu der Band, die als Ikone der internationalen Dance- und Technoszene gilt.

Die aktuelle Besetzung von Scooter, Marc Blou und Veteran Jay Frog, berichtet daüber hinaus in der von Maxi Media produzierten Dokumentation über den Platz in der zweiten Reihe hinter dem bekannten Frontmann.