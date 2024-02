Noch bis in den Juni hinein entsteht im Auftrag der European Alliance, also auch für das Zweite Deutsche Fernsehen, die Serie "The Kollective", die einen Rechercheverbund "leidenschaftlicher junger Bürgerjournalisten" aus ganz Europa in den Fokus hievt. Sie werden nach dem plötzlichen Tod eines ihrer Mitglieder "in ein globales Netz aus Lügen und Korruption" hineingezogen.