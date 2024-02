Achtung, Spoiler: In diesem Text geht es auch um die neueste Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show?", die erst an diesem Sonntag bei ProSieben zu sehen sein wird. Wenn Sie inhaltlich nichts darüber wissen wollen, lesen Sie jetzt besser nicht weiter.

Verafake, Varoufake oder auch seine angebliche Beteiligung am Ibiza-Video rund um den damaligen FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache: Jan Böhmermann war in der Vergangenheit durchaus bekannt für skurrile Aktionen, die die betroffenen Personen nicht selten mit vielen Fragezeichen zurück ließen. Insofern ist es durchaus spannend, was Böhmermann im Gespräch mit Olli Schulz in der neuesten Ausgabe des Podcasts "Fest & Flauschig" ankündigte. Da suggerierte der Satiriker nämlich, er habe die kommende Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show?" manipuliert.

Böhmermann, der am 23. Februar Geburtstag hatte und 43 Jahre alt wurde, sagte, er habe sich zum Geburtstag einen kleinen Spaß gönnen wollen - dann verwies er auf das ProSieben-Format. "Wir wussten schon, wie die Sendung ist. Wir haben sie schon gesehen", erklärte er. Und weiter: "Wir haben die Sendung, die heute Abend läuft, ohne dass Joko und Klaas es gemerkt haben, manipuliert." Geschafft habe man das mit der "ZDF Magazin Royale"-Ausgabe am Freitag, erklärte Böhmermann.

Und wer sich beide Sendungen ansieht, bemerkt tatsächlich eine ungewöhnliche Gemeinsamkeit. Bei "Wer stiehlt mir die Show?" gibt es am Sonntag ein Spiel, in der die Redaktion verschiedene Intros von TV-Sendungen zeigt, diese aber teilweise mit anderen Melodien unterlegt hat. Klaas, Sarah Connor, Lena Meyer-Landrut und die Wildcard-Kandidatin müssen herausfinden, welche Kombination richtig und nicht gefälscht ist.

Im Rahmen dieses Spiels ist auch das Intro des "ZDF Magazin Royale" zu sehen - unterlegt mit der Melodie von "Dalli Dalli". Und wer am Freitag die neueste Ausgabe der Satire-Sendung mit Jan Böhmermann gesehen hat, dem wird aufgefallen sein: Das Intro war nicht das bekannte, sondern bestand aus der "Dalli Dalli"-Melodie. Während die Kandidaten bei "Wer stiehlt mir die Show?" beim "ZDF Magazin Royale"-Intro also richtigerweise nicht gebuzzert haben, spielt Böhmermann nun darauf an, dass das Intro zu seiner Sendung ja doch sehr wohl die bei "WSMDS?" gezeigte Musik beinhaltete.

Die Auflösung ist weniger umständlich als bei anderen Aktionen von Böhmermann. Die neueste Ausgabe von "Wer stiehlt mir die Show?" steht immer schon eine Woche vorab bei Joyn zum Abruf bereit. Das "ZDF Magazin Royale" wird erst danach aufgezeichnet. Insofern haben Böhmermann und sein Team die Ausgabe der ProSieben-Show wohl gesehen und konnten dann im Rahmen der eigenen Sendung darauf noch reagieren. "Manipuliert" hat man damit bei "Wer stiehlt mir die Show?" nichts, eine witzige Aktion ist es trotzdem.