Von einem "besonderen Erfolg" hatte das Zweite Deutsche Fernsehen im vergangenen Jahr mit Blick auf die "Herzkino"-Reihe "Dr. Nice" gesprochen, die auch deshalb etwas besonderes ist, weil darin erstmals eine männliche Hauptfigur zu sehen ist – der von Patrick Kalupa gespiete titelgebende Doktor. Nicht zuletzt habe die Reihe auch in der Mediathek die Erwartungen erfüllt, weshalb schnell eine umfangreichere zweite Staffel bestellt wurde. Liefen 2023 zwei Folgen, so starten am 5. Mai im linearen Programm vier neue Folgen des Formats. Sie sind jeweils eine Woche vorab in der Mediathek verfügbar.

Gleich in der ersten Folge, die am Donnerstag, 11. April um 20:15 Uhr im ZDF läuft (sieben Tage vorab in der Mediathek) ist sie rund um das Thema Geburt fachlich und vor allem menschlich gefordert: Zwei Elternpaare, die sich in der gleichen Kinderwunschklinik unterstützen ließen, stellen erst mit der Betreuung durch die Hebamme fest, dass beide Mütter jeweils das Kind des anderen Paares ausgetragen haben – keine leichte Situation