Bislang gibt es für das Format nur einen Arbeitstitel: "75 Jahre Deutschland – Der große Test", der sich offenbar an verschiedene Testsendungen privater Anbieter anlehnt, soll am Dienstag, 21. Mai zur besten Sendezeit und einige Stunden vorab in der Mediathek zu sehen sein. Versprochen wird ein "unterhaltsamer Blick" auf die zurückliegenden Jahrzehnte deutscher Geschichte.



Mirko Drotschmann soll nachfragen – und zwar auf der Straße und an historischen Orten. Er spricht mit Promis und Zeitzeugen dieser spannenden und aufregenden Jahre, trifft Expertinnen und Experten. Zudem hat das ZDF einen Wissenscheck bei der Forschungsgruppe Wahlen in Auftrag gegeben.

Ganz neu ist die Idee, einer Quizshow, die sich speziell mit Deutschland befasst, übrigens nicht. Ebenfalls vom ZDF bekannt ist das 2021 erstmals gelaufene "große Deutschland-Quiz", von dem es bis dato sieben Folgen auf dem Sendeplatz um 20:15 Uhr gab. Zuletzt erwies sich die Idee als quotenstabil mit konstant etwas mehr als zwölf Prozent insgesamt. Bei den Jüngeren lagen die zwei zurückliegenden Folgen bei mehr als neun Prozent und somit weit über dem Senderschnitt.