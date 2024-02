Die Liste der Preise, die die deutsch-französische Politsatire "Parlament" zuletzt gewonnen hat, kann sich wahrlich sehen lassen: So nennt das Format schon den "Rose d’Or Award", aber auch einen "Grimme-Preis" und den "Prix de la Festival de la Fiction" sein Eigen. Dass weitere hinzukommen? Durchaus möglich, denn weitere Folgen kommen nun definitiv dazu. Am Montag fiel die erste Klappe für die vierte Staffel, die ARD-Sender One dann ab Oktober 2024 senden will - in Zeiten des Spardrucks bei den Öffentlich-Rechtlichen kein Selbstläufer.

Noch bis 11. April wird der internationale Cast für die neuen Episoden vor den Kameras stehe. Studio Hamburg Serienwerft GmbH und cinétévé produzieren "Parlament" auch dieses Mal wieder an Originalschauplätzen im Europäischen Parlament in Straßburg sowie in der EU-Kommission in Brüssel.



Auch der Grundton, bezeichnet als gleichermaßen spöttisch wie "voller Sympathie für die europäische Idee", soll erhalten bleiben. Einige Details zum Inhalt der kommenden Staffel wurden schon verraten: Samy (dargestellt von Xavier Lacaille) hat sich vom überforderten parlamentarischen Assistenten zum ehrgeizigen politischen Berater entwickelt und übernimmt als nächsten Karriereschritt den Vorsitz eines Gremiums mit Vertretern der 27 Mitgliedsstaaten in der EU-Kommission.

Konrad (Martin Brambach) wirkt als Präsident des EU-Parlaments unbeholfen und glücklos. Übereifrig versucht er, wahrgenommen zu werden und dabei verlässt er sich auf seine manipulativ agierende Mitarbeiterin Zeyneb (Soma Pysall). Gesine (Martina Eitner-Acheampong) lässt sich hingegen von Niemandem manipulieren. Sie kümmert sich jetzt verstärkt um Umweltthemen.



Rosa Lemberg ist indes neu im internationalen Cast, sie wird eine wichtige Rolle im deutsch-französischen Verhältnis spielen: Die als zielstrebig beschriebene Juristin Annika. Hinter den Kulissen ist auch diesmal wieder Serienschöpfer und Showrunner Noé Debré für die Drehbücher aus dem Writers Room verantwortlich.

Die dritte "Parlament"-Staffel zeigte One und die ARD Mediathek im zurückliegenden November. Die erste Staffel wurde im Herbst 2020 gesendet, die zweite Runde dann zwei Jahre später. Jede Staffel umfasste bis dato zehn Episoden. Zum Umfang von Staffel vier hat sich die ARD nicht geäußert.