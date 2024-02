am 27.02.2024 - 09:42 Uhr

Mit "11 Shots" will Pay-TV-Sender Crime + Investigation eine neue True-Crime-Doku nach Deutschland bringen, die von HBO kommt und "die dunkle Seite" des Fußballs beleuchtet. Thematisiert würden Morde, Entführungen, Erpressungen, Vergewaltigungen oder Betrug, alle Fälle stehen in Zusammenhang mit dem Fußball. Es geht um Maradonas Beziehung zur Camorra, die Entführung des Torschützenkönigs des FC Barcelona Quini und den von Pablo Escobar befohlenen Mord an Schiedsrichter Álvaro Ortega.

Pedja Mijatović, einst Spieler von Real Madrid, moderiert die Episoden. Er sagt: "Jahrelang bin ich mit dem Fußball um die Welt gereist. In diesem Sport habe ich alles gewonnen, aber ich habe auch gesehen, wie man alles verlieren kann. Fußball ist Kunst, es ist Leidenschaft. Doch dieses Spiel hat auch eine dunkle Seite. Ich erzähle Ihnen elf Geschichten, in denen der Fußball von Kriminalität überschattet wurde." "11 Shots" bedient sich fiktionaler Erzähltechniken, um die Fälle nachzuerzählen. Ermittler, Experten und Betroffene sollen zu Wort kommen.

Crime + Investigation legt am 7. Mai 2024 zur besten Sendezeit fort – alle elf Episoden sollen dann jeweils dienstags um 20:15 Uhr laufen und nach der linearen Ausstrahlung auch on demand angeboten werden. Somit läuft die HBO-Reihe auch im Sommer, parallel zur Europameisterschaft, die im Juni und Juli auf deutschem Boden ausgetragen wird. Die finale Folge ist für den 16. Juli eingeplant. Dann geht es um Daniel Corrêa Freitas: der ehemalige Mittelfeldspieler der brasilianischen Nationalmannschaft wurde 2018 auf bestialische Weise ermordet. Als Täter stellte sich ein Geschäftsmann heraus, der gestand, dass er Freitas getötet hatte, nachdem er ihn mit seiner Frau im Bett vorgefunden hatte.