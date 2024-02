© DWDL.de

Nicht zuletzt mit großen Namen will Prime Video sein Publikum erreichen. Das macht sich im Namedropping beim Screening bemerkbar: So werden u.a. Anke Engelke, Bastian Pastewka, Damian Hardung, Elyas M’Barek, Ina Müller, Karoline Herfurth, Meltem Kaptan, Michael Bully Herbig, Mirja Boes, Moritz Bleibtreu, Otto Waalkes, Steven Gätjen, Tim Raue und Teddy Teclebrhan in den neuen Formaten des Streamingdienstes zu sehen sein. Teclebrhan, dessen neue Show jüngst bei Prime Video gestartet ist, fand zugleich lobende Worte für seinen Auftraggeber: "Prime hat die größten Eier", sagte der Komiker zu Beginn des Events und schob gleich eilig, aber erfolglos hinterher: "Ach, liebe Presse. Bitte nicht so schreiben!"

Konkret erhöht Prime Video die Schlagzahl deutscher Produktionen spürbar und hat in der Hauptstadt gleich zwölf neue Produktionen in Aussicht gestellt, darunter mehrere Doku-Produktionen von Beetz Brothers, die Food-Reality "Star Kitchen mit Tim Raue", in der der Sternekoch junge Köchinnen und Köche auf ihrem Weg zum Michelin-Stern begleitet sowie eine neue Show namens "Licht aus" mit Moderator Steven Gätjen, in der Promis 120 Stunden in absoluter Dunkelheit verbringen müssen. Wohl noch nie haben non-fiktionale Inhalte für Prime Video eine so große Rolle gespielt wie aktuell. Doch es gibt auch reichlich Fiction-Nachschub, etwa ein "Dinner for One"-Sequel mit dem Arbeitstitel "Dinner for Five", an dem UFA Fiction bereits seit über einem Jahr arbeitet. Die weiteren vorgestellten Projekte:

"Der Tiger" (Film)

Der von Pantaleon Films produzierte Antikriegsfilm spielt an der Ostfront im Jahr 1943. Die fünfköpfige Besatzung eines deutschen Tiger-Panzers wird auf eine geheime Mission weit hinter die hart umkämpfte Frontlinie geschickt. Regie führt Dennis Gansel, als Produzenten zeichnen Frank Kusche und Dan Maag verantwortlich. In den Hauptrollen spielen David Schütter, Laurence Rupp, Leonard Kunz, Sebastian Urzendowsky und Yoran Leicher.





Andreas Caminada, ein Schweizer 3-Michelin-Sternekoch, begibt sich mit sechs deutschsprachigen Prominenten, darunter Karoline Herfurth, auf eine kulinarische Reise in sechs verschiedene Länder. In jeder Folge macht sich Caminada mit einem der Teilnehmenden auf die Suche nach klassischen Gerichten, außergewöhnlichen Zutaten und einzigartigen kulinarischen Erlebnissen. Am Ende bereitet das jeweilige Duo ein Dinner für alle Gäste des Dinner Clubs und bringt so die auf der Reise gekosteten Aromen und Getränke nach Hause. Bei dem Format handelt es sich um eine Adaption des aus Italien stammenden Formats, produziert von Potatohead Pictures in Zusammenarbeit mit EndemolShine. Executive Director ist Sven Steffensmeier, Regie führen Marcel Dambon und Michael Giehmann.





Das Serien-Prequel von "Dinner for One", produziert von UFA Fiction, spielt im England zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Angesichts einer finanziellen Notlage beschließt die junge, emanzipierte Miss Sophie zu heiraten und lädt fünf Heiratskandidaten auf ihr Schloss ein. Bevor sie ihre Wahl treffen kann, wird jedoch einer der Herren ermordet. Produzenten sind Markus Brunnemann und Showrunner Tommy Wosch. Regie führen Markus Sehr und Daniel Rakete Siegel nach dem Drehbuch von Tommy Wosch und Dominik Moser.





Prime Video verspricht eine ebenso skurrile wie morbide Serie, die auf dem Friedhof spielt - und darunter, prominent besetzt unter anderem mit Nicholas Ofzarek und Julia Jentsch, die beide schon gemeinsam für "Der Pass" vor der Kamera standen. Auch Charly Hübner ist Teil des Casts. Es handelt sich um eine Produktion von Rundfilm, als Produzenten fungieren Constanze Schumann und Thomas W. Kiennast. Regie führt Christopher Schier nach einem Drehbuch von Judith Westermann. Als eine morsche Grabstatue den Friedhofsleiter erschlägt, sieht sich sein Vize Butz Bohrlich endlich am Ziel: Nach Jahren im Schatten kann nun er das Zepter auf Friedhof Donnerscheidt übernehmen.





Die Mockumentary-Serie handelt vom großträumenden, aber erfolglosen Musikproduzenten Gerry Star, der zusammen mit seiner hoffnungslos überforderten, teils motivationslosen Nachwuchsband den Deggendorfer Song Contest gewinnen will, um seinen ehemaligen Partner und jetzt gefeierten Schlagerstar Ingo Rose zurückzugewinnen. Dabei werden sie von einem Kamerateam begleitet. Die neue Serie von Pyjama Pictures unter der Produktion von Ina-Christina Kersten, Frank Buchs und Carsten Kelber. Tom Gronau und Max Wolter zeichnen für Regie und Drehbuch verantwortlich. Der Cast besteht u.a. aus Sascha Nathan, Lars Rudolph, Milena Tscharnke und Lisa Marie Koroll.





Die vierteilige Doku-Serie erzählt die Geschichte eines Zuhälters aus dem Hamburger Rotlichtviertel, der in den 1990er Jahren Teil des berüchtigten Cali-Kartells wird. Gedreht wird vor Ort in Kolumbien, Mallorca und Hamburg. Produzenten sind Christian Beetz und Georg Tschurtschenthaler für Beetz Brothers Film Production.





"Kill My Doppelgänger" (Dokumentation)

Die Dokumentation handelt von der jungen Beauty-Bloggerin Shahraban, die im August 2022 tot in einem Mercedes in einem Wald bei Ingolstadt aufgefunden. Doch die Leiche gehört tatsächlich einer anderen Frau, die Shahraban verblüffend ähnlich sieht. Produziert wird die Dokumentation von Beetz Brothers Film Production mit Christian Beetz und Georg Tschurtschenthaler als Produzenten.





"Star Kitchen mit Tim Raue" (Non-Fiction)

In der Food-Reality-Serie begleitet der 2-Sterne-Koch Tim Raue aufstrebende junge Köchinnen und Köche auf ihrem Weg zum Michelin Stern. Produziert wird das Format von von Warner Bros. International Television Production Deutschland unter der Regie von Martina Hänsel. Christoph Jens wirkt als Produzent.





"Licht aus" (Non-Fiction)

Acht prominente Teilnehmende stellen sich dem Experiment, 120 Stunden in absoluter Dunkelheit zu verbringen, wo sie zahlreiche Aufgaben überstehen müssen. Moderator Steven Gätjen und Psychologin Sandra Sangsari behalten die Lage im Kontrollraum im Auge. Die Show wird produziert von Bildergarten Entertainment mit Oliver Fischer als ausführendem Produzenten, Stephanie Haupt und Anna Eva Heymer fungieren als Producerinnen. Nils Trümpener führt Regie.





"Milliarden Mike" (Dokumentation)

Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte von Mike Wappler alias Milliarden Mike, einem der produktivsten Betrüger Deutschlands. Produziert wird die Dokumentation von Beetz Brothers Film Production mit Reinhardt Beetz, Christian Beetz und Georg Tschurtschenthaler als Produzenten.





Die Doku-Reality-Show begleitet vier ehrgeizige junge deutsche Maklerinnen und Makler, die nach Dubai ausgewandert sind, um in der harten Immobilienbranche erfolgreich zu sein und ein Vermögen zu machen. Produziert wird das Format von i&u TV Produktion mit Olesya Schip als Executive Producer und Oliver Wintrich als Regisseur.





Im Mittelpunkt des von Wiedemann & Berg produzierten Erotik-Thrillers steht die Jungunternehmerin Elle, die zwischen zwei Männern hin- und hergerissen ist: Thilo, dem Spross einer einflussreichen Hamburger Familie, und Ben, einem verurteilten Mörder. Lena Meckel, Malik Blumenthal und Gerrit Klein stehen für den Film vor der Kamera, Produzenten sind Quirin Berg und Christina Henne. Tim Trachte führt Regie nach einem Drehbuch von Stefanie Sycholt.

© Prime Video / Niren Mahajan "Perfekt Verpasst" mit Anke Engelke und Bastian Pastewka

Auch vor Ort: Sebastian Fitzek, der nach der Serien-Verfilmung seines Buchs "Die Therapie" das nächste Projekt für Prime Video vorstellte. "Der Heimweg" ist diesmal ein Film - und dürfte nicht das letzte Projekt für den Streamingdienst gewesen sein, ließen die Beteiligten anklingen. Mit "Those about to die" hat Prime Video auch das erste Serienprojekt von Roland Emmerich geshoppt: Das Projekt mit Anthony Hopkins und Iwan Rheon taucht in die Welt der Gladiatorenkämpfe ein. Die Serie wurde von High End Productions zusammen mit dem US-Streaminganbieter Peacock in Auftrag gegeben. Headwriter ist Robert Rodat, Roland Emmerich führt zusammen mit Marco Kreuzpaintner Regie. Irgendwann 2024 soll es soweit sein.

Schneller geht's mit anderen Formaten: So startet schon am 11. März die Realityshow "The 50", ehe "LOL: Last One Laughing" am 28. März in die fünfte Staffel geht. Für den Herbst hat Prime Video darüber hinaus noch ein Halloween-Special von "LOL" in Aussicht gestellt. Schon am 9. Mai feiert die von UFA Fiction produzierte Dramaserie "Maxton Hall - Die Welt zwischen uns" ihre Premiere. Am Ende der fast zweieinhalbstündigen Präsentation, die bei Prime Video auch diesmal wieder länger geriet als geplant, bleibt der Eindruck hängen: Im Jubiläumsjahr blickt Prime Video mehr denn je RIchtung Mainstream.