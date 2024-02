am 27.02.2024 - 11:22 Uhr

Gleich mehrere Umstrukturierungen und Personalabgänge gab es zuletzt bei ProSiebenSat.1 – im Dezember schrieb DWDL.de von einem "Brain Drain" in Unterföhring. Nun hat Henrik Pabst, zuständig für Entertainmentsparte bei ProSiebenSat.1, sein neues Führungsteam vorgestellt – es wurde um drei Personen erweitert. Burkhard Weiss wird zum neuen Entwicklungschef der Gruppe berufen und übernimmt diese Aufgabe von Hannes Hiller, der seit einigen Wochen bekanntlich ProSieben-Senderchef ist. Er folgte dort auf Daniel Rosemann, der nun mit Stefan Raab gemeinsame Sache macht.

"Es ist gerade eine großartige Zeit für das Programmmachen. Nicht zuletzt, weil wir in unserer Gruppe das Budget für lokale Eigenproduktionen nachhaltig erhöht haben", sagt Henrik Pabst. Vor einigen Wochen war ja bekannt geworden, dass ProSiebenSat.1 in diesem Jahr 80 Millionen Euro zusätzlich für eigene Inhalte zur Verfügung stellen wird. Weiss, Sofeso und von Malsen nannte Pabst derweil "passionierte Entertainment-Expert:innen".

Weitere Führungskräfte im "Team Pabst": Sven Pietsch als Chefredakteur (in seinem Bereich gab es in dieser Woche bereits Personal-News), "ran"-Chef Gernot Bauer (folgte vergangenen Herbst auf Alexander Rösner), Sabine Albersdörfer, die den Bereich Factual Entertainment leitet und somit Formate verantwortet wie "Über Geld spricht man doch" oder "Julia Leischik sucht – Bitte melde dich" sowie die Scripted-Entertainment-Chefin Friederike Galley. In ihren Aufgabenbereich fallen "Die Landarztpraxis" und "Die Spreewaldklinik", ebenso aber "Der Upir".