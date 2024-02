Mit Jahresbeginn ist RTL bekanntlich stolze 40 Jahre alt geworden – und hat sein Jubiläum auch im TV gefeiert. Stattgefunden hat dies in Form einer Ratesendung, moderiert von Sonja Zietlow. Am langen Osterwochenende will RTL dann eine Programmfarbe dann nochmal gesondert hochleben lassen. An Karsamstag präsentiert Moderator Oliver Geissen (der wenige Tage zuvor erstmals für Sat.1 moderiert) ab 20:15 Uhr "40 Jahre RTL Comedy".

Thematisiert werden sollen Formate wie "Ritas Welt", "RTL Samstag Nacht" oder auch "Alles Nichts Oder?!". Zudem soll auch Horst Schlämmer Thema des Formats sein. Am Abend zuvor, also an Karfreitag, wird "Let's Dance" indes wie gewohnt nicht live auf Sendung gehen. Wie schon in den Jahren zuvor setzt RTL am gesetzlichen Feiertag auf eine Spezialsendung der Tanzshow. Dann heißt es: "Die Magic Moments der Profis". Sie sollen verraten, welche Momente für sie die schönsten, emotionalsten und witzigsten in 16 Staffeln waren. Aus diesen Erinnerungen strickt der Sender dann eine fast vier Stunden füllende Sendung. Ab Mitternacht wiederholt RTL dann zudem die zwei Tage zuvor noch live gesendete "Passion".