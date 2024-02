Im Oktober 2024 wird die ARD in ihrer Mediathek und auf ihrem linearen Sender One eine neue Staffel der deutsch-französischen Politsatire "Parlament" ausstrahlen. Dass neue Folgen einer inzwischen vierten Staffel entstehen, wurde Anfang dieser Woche bekannt. Für Aufsehen sorgte recht kurz nach Bekanntwerden des Drehstarts ein Post auf dem Account von Schauspieler Xavier Lacaille, der in dem Format die Figur Samy Kantor darstellt. In diesem heißt es, dass man sich das Beste für den Schluss aufgehoben habe. Und weiter: "'Parlament' kehrt für eine letzte Season zurück."

Konrad (Martin Brambach) wirkt als Präsident des EU-Parlaments unbeholfen und glücklos. Übereifrig versucht er, wahrgenommen zu werden und dabei verlässt er sich auf seine manipulativ agierende Mitarbeiterin Zeyneb (Soma Pysall). Gesine (Martina Eitner-Acheampong) lässt sich hingegen von Niemandem manipulieren. Sie kümmert sich jetzt verstärkt um Umweltthemen.