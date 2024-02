Noch bis zum 13. März zeigt ProSieben am Mittwochabend im Anschluss an "TV Total" das neue "Rent a Comedian". Und nun hat der Sender angekündigt, dass man nach dem Ende des Formats direkt die nächste neue Produktion auf Sendung schickt: "Bratwurst & Baklava - Die Show". Das Format ist eigentlich ein Podcast von Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar, den die beiden zunächst beim WDR produzierten und der inzwischen bei RTL+ zu hören ist. Nun also die TV-Heimat bei ProSieben.

Ab dem 20. März wird es also erstmals die von Brainpool produzierte TV-Version der Sendung zu sehen geben. In dem Format tauchen Bielendorfer und Cosar in die kulturelle Welt des jeweils anderen ein, betrachten aktuelle Themen aus ihren unterschiedlich geprägten Perspektiven, sprechen mit prominenten Gästen und kämpfen um die Sympathie des Publikums. Denn das entscheidet, wer am Ende eine Wochenstrafe absolvieren muss. Vier Ausgaben sind vorerst geplant.

Özcan Cosar sagt zur TV-Version des Podcasts: "In unserem gemeinsamen Podcast 'Bratwurst & Baklava' sprechen Bastian und ich immer 'frei Schnauze' miteinander. Durch die TV-Show haben wir jetzt die Möglichkeit, das visuell zu untermalen und in unsere unterschiedlichen Welten einzutauchen. Dafür haben wir in ganz Deutschland und sogar der Türkei gedreht. Wir haben großartige Gäste in der Show und lustige Spiele. Und das Schönste ist das Live-Publikum im Studio. Als Comedians lieben wir es, Menschen lachen zu hören."

Und Bastian Bielendorfer: "Wir sind über die Jahre des Podcasts Freunde geworden, auch wenn es sich manchmal nicht so anhört. Sich gegenseitig sehr variantenreich verbal aufs Maul zu hauen und gleichzeitig den anderen dabei in den Arm zu nehmen, das muss auch der Weg sein, den wir auf ProSieben gehen. Unsere Gäste können sich auf zwei Gastgeber freuen, die sehr herzlich aber auch schwer chaotisch sind. Und auf eine Show, die nicht unbedingt den normalen Gepflogenheiten des Fernsehens entspricht."

Für den weiteren Verlauf des Frühjahrs hat ProSieben zudem noch mehr Comedy-Nachschub für den Sendeplatz nach "TV Total" angekündigt. So präsentieren Tahnee und Khalid Bounouar dann die "Quatsch Comedy Show" und sollen darin Comedy in allen Facetten eine Bühne geben.