Mit einer Ausnahme war Ruth Moschner bislang in allen Staffeln von "The Masked Singer" im Rateteam mit dabei. In der zehnten Staffel ist für sie jedoch kein Platz mehr. Stattdessen wird ProSieben auf Moderatorin Palina Rojinski und den Schauspieler Rick Kavanian setzen, wie der Sender am Mittwoch ankündigte. Unterstützt werden die beiden wöchentlich durch einen wechselten Rategast.

Kavanian war schon in der vergangenen Staffel in drei Folgen Teil des Rateteams, zudem befand er sich in einer der früheren Staffeln bereits unter einer Maske. Er ist mit den Abläufen von "The Masked Singer" somit bestens vertraut.

"Herzlich willkommen, Palina und Rick", sagte ProSieben-Senderchef Hannes Hiller. "Und im Namen der ganzen 'Masked Singer'-Familie: Danke, liebe Ruth, für deinen Einsatz, deinen Spaß und deine wilden Spekulationen – sie haben uns immer unglaublich viel Freude bereitet. Und wir alle wissen: Bei ‚The Masked Singer‘ ist alles möglich. Ich freue mich auf ein Wiedersehen - egal ob am Ratepult oder sogar auf der 'Masked Singer'-Bühne."

Rojinksi und Kavanian lassen indes keinen Zweifel daran, motiviert zu sein, die Promis unter den Masken zu enttarnen. "Ich liebe es, wenn man die ganze Zeit darauf hinfiebert, wer am Ende unter der Maske steckt und doch komplett auf der falschen Fährte war. Definitiv die Show mit dem größten Überraschungseffekt im deutschen Fernsehen. Und jetzt darf ich meine Inspektorskills endlich professionell als Rateteam-Mitglied ausleben und freue mich total auf die Zusammenarbeit mit Rick Kavanian - ich habe große Pläne für die Detektei Kavanian-Rojinski", sagte Paline Rojinski. Kavanian wiederum ist sich sicher, "dass ich in der ersten Show Hautgänse bekommen werde, weil ich mich an meine eigene Reise mit Rosty erinnern werde".

Bleibt abzuwarten, ob das neue Gespann für eine Trendumkehr bei den Quoten sorgen wird: Die Herbst-Staffel war mit im Schnitt rund 13 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen die bislang schwächste. Der Termin für die nächste Staffel steht indes schon fest: "The Masked Singer" meldet sich am 6. April zurück und läuft dann wieder jeweils samstags um 20:15 Uhr live bei ProSieben. Die Moderation übernimmt erneut Matthias Opdenhövel, produziert wird die Show von Endemol Shine Germany.