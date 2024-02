Nach dem "1% Quiz" und "The Floor" bringt Sat.1 im Frühjahr das nächste Quiz-Format auf den Bildschirm. Wie der Privatsender jetzt ankündigte, gibt es ab dem 11. April jeweils donnerstags um 20:15 Uhr "Das große Allgemeinwissensquiz" zu sehen. Geplant sind zunächst fünf Folgen, die Ende März in Köln von Redseven Entertainment produziert werden.

Die Moderation der Show übernimmt bekanntlich Jörg Pilawa, der zuletzt als Gastgeber des "1% Quiz" für eine spürbare Steigerung der Sat.1-Quoten am Donnerstagabend sorgte. Neu ist die Format-Idee indes nicht: Schon 2011 hatte Sat.1 mehrere Folgen des "Allgemeinwissensquiz" ausgestrahlt - damals noch mit dem zwischenzeitlich vom ZDF gewechselten Johannes B. Kerner als Moderator.

"Unsere Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich darauf verlassen: Am Donnerstagabend wird in Sat.1 gequizzt", so Sat.1-Chef Marc Rasmus. "Mit 'Das große Allgemeinwissensquiz' wächst unser Programmangebot an diesem Abend und Jörg Pilawa ist der perfekte Gastgeber dafür."

Zu gewinnen gibt es in der neuen Show in sieben Quizrunden bis zu 50.000 Euro. Um als Kandidat dabei zu sein, bedarf es keines Castings: Stattdessen spricht der aus der "heute-show" bekannte Fabian Köster in Fußgängerzonen willkürlich Menschen ein und stellt ihnen einfache Fragen. Wer diese richtig beantwortet, qualifizierte sich als Kandidatin oder Kandidat für das "Allgemeinwissensquiz".