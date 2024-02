Das ZDF ist bei der internationalen Serien-Koproduktion "A Remarkable Place To Die" an Bord. Die aus vier 90-minütigen Folgen bestehende Krimiserie spielt in Queenstown in Neuseeland wurde von von Screentime New Zealand entwickelt. Sie entsteht in Zusammenarbeit mit der Real Film Berlin und dem ZDF in Zusammenarbeit mit Banijay Rights. Ebenfalls mit an Bord sind Acorn TV und TVNZ.

Im Mittelpunkt der Serie steht die smarte Kommissarin Anais Mallory, die in ihre Heimatstadt Queenstown zurückkehrt, wo sie mit einer Reihe von verblüffend unterschiedlichen und ungewöhnlichen Mordfällen konfrontiert wird. Gleichzeitig muss sich die Kommissarin den Geistern ihrer eigenen Vergangenheit stellen. Unter ihnen ihr Ex-Verlobter Luke (Charles Jazz Terrier), der jetzt mit ihrer ehemals besten Freundin (Indiana Evans) verheiratet ist, ihre spröde, unberechenbare, aber liebevolle Mutter (Rebecca Gibney) und ein gutaussehender Pathologe sowie eine wild zusammengewürfelte Mixtur aus Einheimischen und Touristen, die die Ermittlungen zu einer noch größeren Herausforderung machen. Mehr noch treibt Anais Mallory jedoch die Geheimnisse um den Tod ihres Vaters und ihrer Schwester um.

"Was 'A Remarkable Place To Die' so besonders macht, sind die auffällig ungewöhnlichen Kriminalfälle, die uns tief in das Leben der Protagonist:innen abtauchen lassen und die einzigartige Szenerie, wie es sie nur in Neuseeland gibt", so Henning Kamm, Geschäftsführer und Produzent, und Sibylle Stellbrink, Produzentin der Real Film, in einem Statement.

Die Serie, deren Dreharbeiten in Kürze starten sollen, wurde von Philly de Lacey und Autor John Banas entwickelt, Regie führen Peter Burger, Josh Frizzell, Caroline Bell-Booth und Charlie Haskell. Philly de Lacey, Henning Kamm und Sibylle Stellbrink fungieren als Executive Producers. Herstellungsleiter ist Marcus Kreuz. Die redaktionelle Verantwortung beim ZDF liegt bei Laura Mae Harding und Maik Platzen.