am 29.02.2024 - 09:47 Uhr

Wer die amerikanische und einst von The CW beauftragte Serie "Supergirl" nur im deutschen Free-TV verfolgt, der hat nach Staffel vier sehr lange auf Nachschub warten müssen. Im Jahr 2019, also in einer Zeit vor der Corona-Pandemie, liefen die 22 Episoden – das Staffelfinale stieg damals im Hochsommer bei Sixx. Jetzt hat der Privatsender angekündigt, auch die fünfte Staffel, die 2020 schon bei ProSieben Fun zu sehen war, zu senden.

Ab dem 20. März wird das Format am späteren Mittwochabend und im Dreierpack seine späte Free-TV-Premiere feiern. Konkret plant Sixx die Ausstrahlungen ab 22:10 Uhr. Somit läuft "Supergirl" dann bis etwa ein Uhr nachts. Der Grund für die lange Pause und die nun späte Ausstrahlung ist einfach zu finden. Die vierte Staffel wusste im Sixx-Programm nicht zu überzeugen. Mehr als knapp 0,9 Prozent Marktanteil waren bei den klassisch Umworbenen nicht drin, womit die Ausstrahlung also auf unterdurchschnittliche Resonanz stieß.



Die fünfte Staffel besteht nun aus 19 Folgen, die finale sechste Runde kam auf 20 Folgen, sodass also noch 39 Stück auf eine Free-TV-Premiere warten. Im Auftakt der fünften Staffel passiert nun Folgendes: Lex hat Lena kurz vor seinem Tod über Supergirls wahre Identität aufgeklärt. Aus ihrer Wut heraus beschließt Lena, Supergirl zu vernichten. Zeitgleich schmiedet auch Andrea Rojas ihre ganz eigenen Pläne: Sie ist die neue Besitzerin von CatCo und zeigt den Mitarbeitern eindrucksvoll, wer zukünftig das Sagen hat.

ProSieben Maxx wird darüber hinaus in Kürze mittwochs zur besten Sendezeit auf die amerikanische Sitcom "The Neighborhood" setzen. Diese feierte 2022 bei ProSieben Free-TV-Premiere und erhält nun einen Aufguss. Mittwochs ab 20:15 Uhr löst sie das zur Zeit auf dem Slot laufende "United States of Al" ab.