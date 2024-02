Bei RTL ist man quasi auf den Kobold gekommen: Mit starken Quoten im linearen Programm und ganz offenbar auch überzeugenden Abrufzahlen hat die Neuauflage des "Pumuckl" zuletzt ins Schwarze getroffen. Längst wird eine zweite Staffel vorbereitet. Weil die Herstellung aber aufwändig ist, wird es vermutlich bis 2025 dauern, ehe "Neues vom Pumuckl" erscheinen kann. Schon früher behilft man sich mit der Original-Serie, produziert in den 80ern und mit Gustl Bayrhammer als Meister Eder.

Bei RTL+ sollen bereits ab dieser Woche Freitag, also ab 1. März, alle 52 Folgen zum Abruf bereit stehen. On Demand angeboten werden die Episoden auch innerhalb der Toggo-App und auf der Webseite von Toggo. Sowohl in der Originalserie als auch in der Neuauflage bleibt der Kobold mit dem roten Haar in der Auftaktfolge an einem Leimtopf hängen und wird somit sichtbar. Von diesem Moment an waren Pumuckl und Meister Eder in "Meister Eder und sein Pumuckl" unzertrennlich.



Im linearen Fernsehen behalten Pumuckl und Eder ihre Heimat auch im Ersten. Seit wenigen Wochen ist "Meister Eder und sein Pumuckl" wieder Teil des Morgenprogramms am Samstag. Zu sehen sind ab etwa 6:30 Uhr Doppelfolgen. Auch hier begann die Ausstrahlung mit der allerersten Episode, die auf den Namen "Spuk in der Werkstatt" hört.

In der Neuauflage übernimmt Florian Brückner die Rolle von Meister Eders Neffen. In weiteren Rollen spielen unter anderem Milan Peschel, Frederic Linkemann, Ilse Neubauer, Katharina Thalbach und Teresa Rizos. Für die Umsetzung der neuen Serie zeichnet die Produktionsfirma Neue Super verantwortlich. In der ersten Staffel entstanden 13 frische Ausgaben.