Die NFL, vereinzelte Zweitliga-Konferenzen, das Comeback der Formel 1: RTL arbeitet offensichtlich daran, sein Programm am Sonntag mit Live-Sport aufzuwerten. Überraschend hat der Privatsender nun ein weiteres Recht erworben: In den kommenden drei Jahren wird RTL den Berlin-Marathon, der in diesem Jahr sein 50. Jubiläum feiert, live übertragen. Mit SCC Events hat sich der Kölner Sender demnach auf ein exklusives nationales Rechtepaket geeinigt. Neben der Live-Übertragung planen verschiedene Sender der RTL-Gruppe, die Jubiläumsveranstaltung 2024 mit umfangreicher Vor- und Nachberichterstattung zu begleiten, wie es heißt.

Es ist zugleich das erste Mal seit 2010, dass die Rechte bei der Gruppe liegen. Damals hatte allerdings noch der Nachrichtensender ntv den Berlin-Marathon gezeigt. In den vergangenen Jahren lagen die Rechte beim RBB, der im vergangenen September bundesweit im Schnitt 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Übertragung erreichte. Ähnlich viele sahen bei Eurosport zu, wo der Gesamt-Marktanteil im Schnitt 2,9 Prozent betrug. Die Erwartungen bei RTL dürften wohl ein ganzes Stück höher liegen.

© RTL / Marina Rosa Weigl Inga Leschek

Im Zuge dessen wird auch die langjährige Partnerschaft mit dem RTL-Spendenmarathon fortgesetzt. Seit 2009 beim Berlin-Marathon Spendengelder in Höhe von mehr als 800.000 Euro für die "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern" erlaufen, die notleidenden Kindern in karitativen Einrichtungen in Berlin zugutekamen. 2024 erhält der Spendenmarathon insgesamt 200 Startplätze für den Marathon in der Hauptstadt.