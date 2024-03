Auch in diesem Frühjahr wird RTL+ eine neue Staffel der Reality-Show "Temptation Island" von Banijay bereit halten. Bestätigt ist nun, dass die neue Runde am 21. März an den Start geht. Schon sieben Tage zuvor soll auf der Plattform eine Sneak Peek angeboten werden. Insgesamt umfasst die sechste Staffel zwölf Episoden und eine Wiedersehensshow, das entspricht exakt dem Umfang der Vorgängerrunden. Schon seit 2019 läuft jedes Frühjahr eine neue Staffel der Versuchungsshow. Erstmals im Oktober 2020 kam dann eine weitere "VIP"-Staffel pro Jahr hinzu, die fortan immer im Herbst programmiert wurde.

Bei "Temptation Island" ist vom "härtesten Beziehungstest" die Rede. Die Produktion läuft zwei Wochen – Staffel sechs entstand in Kroatien. In diesen Tagen leben die Paare getrennt im Paradies. Auf die Männer warten vor Ort Verführerinnen, auf die Frauen Verführer. Kommen sie sich näher oder bestehen sie den Treuetest? In der "VIP"-Staffel handelt es sich bei den Paaren um (bei Reality-Fans) schon bekannte Personen, die mitmachen. Auch die nun im März startende sechste Staffel des Formats wird wieder von Lola Weippert moderiert. An Nachschub in Sachen Dating/Reality-Shows mangelt es RTL+ somit auch im Frühjahr nicht. Erst vor kurzem startete die neue "Make Love, Fake Love"-Staffel, die ebenfalls im wöchentlichen Rhythmus beim Streamer erscheint.

Und dann war vor Kurzem auch noch bekannt geworden, dass die Zukunft von "Temptation Island" schon mittelfristig gesichert ist. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für Staffel sieben, die im Frühjahr 2025 zu sehen sein soll. Das geht aus Daten des Vermarkters Ad Alliance hervor.