Die nächste Ausgabe der "Feste"-Shows kommt zwar nicht live daher, wird aber umso überraschender - zumindest für den Moderator. Florian Silbereisen feiert nämlich sein 20-jähriges Jubiläum und wurde bei der Aufzeichnung am Donnerstagabend in Leipzig in seiner eigenen Sendung mit einer kompletten Show überrascht.

Angekündigt war eine Ausgabe unter dem Titel "Das große Schlagerjubiläum 2024", auf die sich Silbereisen wie gewohnt vorbereitete. Tatsächlich wurde er dann jedoch in der Sendung von Barbara Schöneberger und zahlreichen Gästen, darunter seinem "Traumschiff"-Bruder Joko Winterscheidt, Anastacia, Howard Carpendale, Marianna Rosenberg und Anna Ermakova überrascht. Selbst Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff gratulierte dem Moderator.

"Mit den Shows von Florian Silbereisen haben wir immer wieder Neues gewagt: Wir haben den Schlager mit ganz neuen Formaten und Konzepten, wie zum Beispiel dem 'Schlagerbooom', so inszeniert und gefeiert, wie er im deutschen Fernsehen nie zuvor inszeniert und gefeiert wurde", so MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann zu DWDL.de. "Auf diese Weise haben wir ganz neue Zielgruppen erreicht und den Schlager auch für andere Sender wieder interessant gemacht. Auch mit der Überraschungsshow zum Jubiläum von Florian Silbereisen gehen wir wieder ganz neue Wege: So eine Show gab es noch nie, in der ein Moderator in seiner eigenen Show mit einer kompletten Show überrascht wird."

Florian Silbereisen hatte 2004 die Nachfolge von Carmen Nebel angetreten, die zum damaligen Zeitpunkt zum ZDF wechselte. Die Jubiläumsshow wird nun am Samstag, den 16. März um 20:15 Uhr unter dem Titel "Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen" im Ersten und im ORF ausgestrahlt. Jürgens TV produziert die Sendung.